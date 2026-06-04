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上海動物園小貓熊周末來台 取名平平、安安？蔣萬安笑回三字
台北上海雙城論壇簽下備忘錄，上海動物園小貓熊周末將抵台，台北市議員柳采葳下午在議會總質詢時問市長蔣萬安，要取什麼名字？市長有沒有想法？叫「平平安安」或「高高興興」？蔣萬安笑說，目前其實還有點時間，也期待大家可以給一些建議。
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柳采葳質詢時關心2隻小貓熊未來由市民投票決定名字？蔣萬安說，市府正在評估，不排除任何可能性，市民有這樣的意願，市府也會來評估。
柳采葳也追問，有沒有對小貓熊的名字有一些想法？這不只是富有教育意義，而且這兩隻小貓熊真的非常的可愛，可以從上海來到台北也很不容易，是不是也能取像是「平平」、「安安」之類的？希望這個兩岸都可以共好。
蔣萬安說，都可以，都持開放態度，議員提的建議也不錯，有一個象徵的意義，當然他相信也會有很多市民朋友提出很多很有創意的發想，「我們都持開放態度」。
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