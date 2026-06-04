沈伯洋指雙城論壇「沒效益」 蔣萬安：小貓熊來台是具體成果

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋曾表示雙城論壇「沒有效益的事就不要辦」。不過雙城論壇簽下備忘錄，上海動物園小貓熊周末將抵台，台北市議員柳采葳下午在議會總質詢時問市長蔣萬安，這算不算是非常大的收穫成果？蔣萬安說，這是很具體的成果。

蔣萬安指出，預計這個周末，2隻小貓熊就會抵達台灣，但還必須接受1個月的檢疫，對於北市進行各項物種的交流以及後續的繁衍，這具有非常重大的意義，一直以來市府也希望能夠有基因多樣性，而且未來也可以跟孩子就生命教育，做進一步的教導，讓他們學習，這確實是兩座城市之間很重要的具體成果。

柳采葳也追問，會不會擔心又被中央卡關？文件是否交齊、檢疫可能有問題？蔣萬安說，目前都已經通過各方的審核，確實需要經過層層行政的程序，以及作業流程，除了地方政府，也報請中央經過相關的檢疫的申請流程，經過各個單位逐步的行政審核後，其實目前都還算順利。

蔣萬安說，這就是雙城論壇一個很具體的成果，他第一年去，那時候就有談到未來希望基於彼此的需求，包括讓物種可以繼續的繁育，所以就剛好選定小貓熊，因為那時候北市動物園有評估，需要小貓熊的引進，繼續各項的基因多樣性。

蔣萬安表示，北市府也會對等、有小動物送到上海動物園，透過各方大家的努力，不只是中央，還有對方，因為大家都有各自相關的規定必須要完備，所以很高興今天終於能夠很期待迎來小貓熊。

雙城論壇簽下備忘錄，上海動物園小貓熊周末將抵台。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影