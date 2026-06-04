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鄭麗君當沈伯洋副手...賴清德笑嘻嘻還是瞪大眼？蔣萬安反應曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今被問及此事，蔣笑回「我就是持續專注市政。」圖／引用自UDN直播
北市長蔣萬安今被問及此事，蔣笑回「我就是持續專注市政。」圖／引用自UDN直播

北市長選戰倒數不到半年，民進黨立委王世堅在中常會向主席賴清德建議可聘行政院副院長鄭麗君擔任副市長，開拓票源，傳出主席賴清德當時聽聞後「瞪大眼睛」，立委莊瑞雄今還原說，賴當下不是驚訝，而是笑嘻嘻、充滿自信。北市長蔣萬安今被問及此事，蔣笑回「我就是持續專注市政。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天赴議會總質詢，媒體問蔣，鄭麗君若擔任沈伯洋副手，「沈鄭配」你會笑嘻嘻？還是瞪大眼睛？蔣說，他就是專注市政，像今天再度來議會市政總質詢，接下來還有許多黨派的議員，針對市政進行交流，我們都願意跟議員，就市政方面交換意見。

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