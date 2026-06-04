鄭麗君當沈伯洋副手...賴清德笑嘻嘻還是瞪大眼？蔣萬安反應曝

台北市長蔣萬安的財產申報，被網友質疑，蔣萬安僅花2年時間，就把1700多萬的貸款全部還清，淨資產還增加了3600多萬。蔣萬安今天表示，他一直以來，都是依法申報，大家所提到的這一筆債務數字變化，是他太太名下的一個擔保紀錄。

2026-06-04 14:20