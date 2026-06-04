打臉沈伯洋雙城論壇效益低...上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

台北上海雙城論壇前年簽訂合作備忘錄（MOU），北市立動物園以黑腳企鵝和上海動物園交換兩隻小貓熊，現確定上海動物園明舉辦小貓熊送台北的移交儀式，兩隻小貓熊預計明天晚間11點運送來台，周六就會抵達台北市立動園。蔣萬安說，這對動物園來說，非常具有意義，因物種繁衍及促成物種多樣性。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於上海兩隻小貓熊終於要來台北，媒體問蔣萬安，是否正打臉民進黨北市長參選人沈伯洋稱雙城論壇效益低？蔣萬安說，確實，上海的小貓熊在這個週末就會來到台灣，但還是要經過一個月的檢疫，這個對動物園來說，非常具有意義。

蔣萬安說，基於物種繁衍及促成物種多樣性，北市府也希望藉由雙城論壇促成的動物交流，讓孩子了解生命教育的意義，所以我們也期待，希望兩隻小貓熊可以盡快在台北市立動物園，與大家見面。