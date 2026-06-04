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TVBS民調／高雄恐變天？柯志恩支持度39.7%僅輸賴瑞隆0.6個百分點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
TVBS民調中心今天公布最新民調，關於高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩（左）支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆（右）支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。圖／聯合報系資料照片
TVBS民調中心今天公布最新民調，關於高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩（左）支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆（右）支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。圖／聯合報系資料照片

TVBS民調中心今天公布最新民調，關於高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距；而高雄市長陳其邁滿意度68.1%、不滿意度19.7%。

2026九合一選舉

根據民調數據，88.8％高雄市民表態年底選舉會前往投票；對於藍綠兩位高雄市長人選支持度，柯志恩支持度為39.7％，賴瑞隆40.3％，雙方僅0.6個百分點微幅差距，但仍有19.9%市民未決定意向。

這次調查由TVBS民意調查中心執行，採用電腦輔助電話調查系統（CATI）進行市內電話號碼隨機抽樣（RDD）。調查時間為115年5月27日至6月2日晚間，以及5月30日下午，共成功訪問1207位20歲以上戶籍設在高雄市的民眾。在95%信心水準下，抽樣誤差為 ±2.8 個百分點以內。原始資料並依據內政部 114 年底高雄市人口結構進行性別、年齡、地區及教育程度加權處理。

柯志恩 民調 TVBS 2026九合一選舉

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