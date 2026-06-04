藍彰化市長人選温芝樺、陳文賓協調破局 員林市將全民調決定

國民黨布局下屆彰化市、員林市長選舉，彰化市人選今天首度協調未能達成共識，縣議員温芝樺與彰化市民代表會主席陳文賓各持立場，黨部將於6月9日安排第二次協調；員林市部分則有縣議員凃俊任、劉惠娟登記參選，雙方同意透過全民調決定提名人選，預計6月12日至14日晚間進行民調作業。

國民黨彰化縣黨部今天由主委蕭景田主持彰化市及員林市長提名協調會。彰化市部分，陳文賓表示，自己投入參選已久，過去家族與温家交情深厚，也長期支持温家，希望對方能顧及情誼給予支持，由他代表國民黨參選。他並認為，不宜透過民調初選決定人選，擔心初選過後反而造成基層支持者分裂。

不過，温芝樺則主張以公開、公平的民調機制推出最具勝選實力的人選，認為黨內整合應建立在民意基礎與客觀數據之上，由全民調產生最強候選人。

由於雙方意見分歧，今天協調未有結果。彰化縣黨部表示，將於6月9日再度召開協調會議，若仍無法達成共識，將交由提名小組研議後續程序，不排除進一步採取民調方式決定提名人選。

協調過程中，也有人提出「開放競選」的可能性。不過黨內人士提及，2009年彰化市長選舉時，國民黨因黨內整合失敗，最終採取開放競選方式，由前彰化市長溫國銘妻子溫吳麗卿及前彰化一信理事主席王永安之子王敏光分別投入選戰，結果藍營票源分散，兩人最終雙雙落敗。縣黨部指出，開放競選恐重演分裂局面，對選情不利，現階段不太可能採行。

相較於彰化市協調卡關，員林市提名作業進展較為順利。目前民進黨尚未推出市長參選人，國民黨登記參選的凃俊任與劉惠娟經協調後，同意以全民調方式決定提名人選，預計於6月12日至14日晚間辦理民調，作為黨內提名依據。