喊話蘇巧慧克制側翼 李四川回應換將說：她不要這麼怕我啦

國民黨新北市長參選人李四川今天參加新北市金山金包里慈護宮上梁大典時，針對板橋房子遭綠營側翼公布地址、外觀，他向民進黨對手蘇巧慧喊話，「請她好好克制側翼，不要做這樣的騷擾。」被問到新北市長有沒有可能被換將？李霸氣回應說，「她不要這麼怕我啦，我們就繼續吧。」

媒體詢問李板橋房子有綠營側翼把住處的地址、外觀甚至家人的名字公佈，是不是造成家人跟鄰居很大的壓力，是不是懷疑蘇巧慧授意？

李四川說，選舉沒有必要這樣抹黑，也不要這樣來干擾他的家人，尤其是他的鄰居，他的對手蘇巧慧應該要好好的克制她的側翼，不要做這樣的騷擾。

針對四叉貓爆料說一開始說房子是預售屋，但是他翻出了司法判決書，說這個房子是成屋買賣。

李四川回應表示，他去看這個房子時它還在蓋，還沒交屋，所以契約上是分期付款，從訂約到交屋也長達近1年，這部分也已經說得很清楚。

媒體提及網路、PTT有網友說，從弟弟的事情到房子爭議，懷疑有沒有可能新北市長選將被換將？會擔心被換將嗎？

李四川說，他弟弟的事已講得很清楚，犯法該怎麼依法辦理就去辦理，民進黨的對手，說實在一貫選舉的方式就是一條龍的抹黑，其實他已經看了很多，「她不要這麼怕我啦，我們就繼續吧，她不必怕我嘛，怕我幹嘛？」

媒體並問及，有關蘇巧慧家族拿政府標案跟補助，民眾黨今到監察院告發蘇巧慧、蘇貞昌、蘇巧純違反公職人員利益衝突迴避法。李四川表示，她（蘇巧慧）的側翼也比照檢驗他的強度，好好檢驗他的對手（蘇巧慧），不要雙標。

國民黨新北市長參選人李四川今天參加新北市金山金包里慈護宮上樑大典。記者游明煌／攝影