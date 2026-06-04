王世堅推鄭麗君當沈伯洋副手 莊瑞雄還原賴清德昨「瞪大眼睛」反應

民進黨中常會昨傳出民進黨立委王世堅建議，沈伯洋可宣布若當選台北市長，將邀請行政院副院長鄭麗君擔任副市長，而黨主席賴清德聽聞後當場「瞪大眼睛」。民進黨團幹事長莊瑞雄還原現場狀況，表示賴並不是睜大眼睛，而是有自信地說，不用這麼緊張，因為「沈伯洋會凍蒜呢！」

民進黨立院黨團今上午開輿情回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄表示，昨天他與黨團書記長范雲都在場，昨天的中常會沒有很驚訝，是王世堅提議後，賴總統非常有自信地講，「沈伯洋會凍蒜呢！」賴倒不是講說會跳票，是說不用這麼緊張，當然王世堅提議的也是方式之一，「總統不是瞪大眼睛地說怎麼有這樣的提議，而是民進黨對沈伯洋這次參選台北市長非常有期待」賴主席昨天的原意並不是睜大眼睛，而是笑嘻嘻、滿有自信。

莊瑞雄說，賴很肯定這段期間沈伯洋在台北市的拚戰，當然也必須提出更多城市願景與市政規畫，他相信以沈伯洋的能力，現在非常進入狀況了，媒體每天問沈伯洋，回答到現在，「你會發現他還真是個『咖』，後勁非常強。」

至於王世堅的提議，莊瑞雄說，王是認為沈伯洋很優秀，台北市長這局勝率很高，王世堅認為沈伯洋是合適人選，希望有人加分，這不失也是方向之一，「只是賴主席的看法是，王世堅提的是一個方法，但沈伯洋會當選。」