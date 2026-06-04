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李四川住家及家人被肉搜起底 李競辦怒嗆：蘇巧慧授意還支持？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
近日國民黨新北市長參選人李四川板橋住家及家人遭綠營側翼肉搜。本報資料照
近日國民黨新北市長參選人李四川板橋住家及家人遭綠營側翼肉搜。本報資料照

國民黨新北市長參選人李四川近日遭綠營側翼攻擊李四川板橋住屋，甚至將李住家地址、外觀、家人姓名公開於網路，李四川競選辦公室今指出，綠營側翼以肉搜、騷擾、侵害隱私的方式，刻意造成家人及其他鄰居極大困擾及壓力，「請問蘇巧慧，這是你授意還是支持的行為嗎？」

2026九合一選舉

李四川競辦表示，對於綠營以不實資訊影射李四川房子結構為特別規劃特此澄清，第一，房子為建築師依法規規定設計，建商在「設計階段」就把16樓、17樓上下打通當成一戶，且容積依法計算，為建照核定的合法設計。

第二，該樓有3戶都是同樣上下打通設計，證明是建商一開始就設計的標準戶型，相關設計更是在李四川購屋前建商就已完成，與李四川無任何關係。第三，該棟樓建築執照及使用執照核發，都不在李四川擔任工務局長任內。

李四川競辦表示，李四川從第一線基層公務人員做起，從事公職數十年，以夫妻的收入在公開市場買房、依法繳貸款，有合約、有實價登錄、財產年年依法申報，一切公開透明攤在陽光下，對手卻不斷用不實資訊影射抹黑李四川，「這樣的潑髒水方式，就是蘇巧慧想要的選舉手段？」

李四川競辦說明，有綠營側翼甚至將李四川住家地址、外觀、家人姓名公開於網路上，引發大批網友肉搜騷擾，甚至有人跑到社區外攝影、觀望，造成家人及鄰居極大困擾及壓力，對手為選舉，不但羞辱一個從基層出身的公務人員，甚至還不惜殃及無辜，造成一般民眾恐慌，「請問蘇巧慧，這是你授意還是支持的行為嗎？」

李四川 蘇巧慧 綠營 2026九合一選舉 新北市選舉

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