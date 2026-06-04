六四37周年 蘇巧慧籲不分世代、立場國人珍視民主自由

今天是六四天安門事件37周年，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在自己的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」分享人權教育繪本「走出霧之森」，向每一位在國民黨威權統治時期勇敢挺身而出，甚至犧牲個人自由與生命的民主前輩致敬，也希望讓下一代更認識威權歷史，並呼籲不分世代、不分立場的國人共同珍視台灣的民主與自由。

蘇巧慧表示，「走出霧之森」用細膩的文筆，刻畫出威權統治對人們造成的恐懼和不安，同時也描繪出在最黑暗的時刻，人們堅韌不屈的身影。

蘇巧慧說，過往談論威權統治、白色恐怖、轉型正義等議題的書籍大多較為嚴肅而沉重，對小朋友來說不易閱讀，但走出霧之森打破兒童繪本和歷史議題藩籬，透過動物寓言的敘事，搭配淺顯易懂的文字、生動的角色刻畫，讓大小讀者都能對書中的角色產生共鳴，也讓下一代認知到習以為常的民主與自由，其實得來不易。

蘇巧慧指出，唯有銘記威權歷史，才能守護民主未來，今天適逢六四事件37周年，在全台各地皆有民間團體自主發起的紀念活動，就是希望用行動告訴全世界六四離我們不遠，37年前中國用軍隊和坦克鎮壓追求自由與民主的青年，37年後的今天，中國獨裁政權仍然持續迫害內部的異議者，更從未停止對台灣的打壓和威脅。

蘇巧慧強調，不分黨派、不分立場的國人都應該共同努力深化台灣的民主韌性，並支持政府攜手全世界理念相近的盟友，一同對抗中國獨裁政權無所不在的滲透與打壓，如此才能守護國人穩定、和平、繁榮的生活，也讓國際社會清楚看見台灣人堅守自由、維護和平的決心。