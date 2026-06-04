當選找鄭麗君當副手...綠小雞支持 沈伯洋：現在談這些太遠

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今赴榮星花園晨掃拜票，被問到綠委王世堅昨在中常會提議，沈可以宣布若當選找行政院副院長鄭麗君當副手，沈回應，現在談這些太遙遠，目前還是先聆聽基層聲音。綠議員則表示，現階段仍是先爭取市民認同、支持，至於誰來當副手都支持。

沈伯洋表示，現在談這些都太遙遠，現在最主要的目標，都還是聆聽基層聲音，王世堅平常對他也非常提點，還是會持續跟他請教市政上面我們應該要注意的事情。

賴俊翰表示，沈伯洋與他年紀相仿，都是年輕世代大家就是一起來為台北加油，至於誰來當副手都全力支持；議員林亮君表示，現在沈伯洋最重要爭取所有市民認同、了解市政狀況，包含掃市場、與公園都是與民意最直接對話，才能去政策規畫，並找專業人才來施政。