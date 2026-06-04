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港湖塗鴉客找到了...游淑慧不提告反感概：股市萬點數字漂亮但莫忘苦人多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市港湖地區近期出現塗鴉客，在多位議員參選人看板塗鴉。國民黨議員游淑慧今天在臉書貼文說，剛內湖分局來電，說他們找到一名在看板上塗鴉的民眾。對方到案說明時表示，因為失業、情緒不穩，才一時做出這樣的事。游說，不追究了。圖／引用自游淑慧臉書
北市港湖地區近期出現塗鴉客，在多位議員參選人看板塗鴉。國民黨議員游淑慧今天在臉書貼文說，剛內湖分局來電，說他們找到一名在看板上塗鴉的民眾。對方到案說明時表示，因為失業、情緒不穩，才一時做出這樣的事。游說，不追究了。圖／引用自游淑慧臉書

北市港湖地區近期出現塗鴉客，在多位議員參選人看板塗鴉。國民黨議員游淑慧今天在臉書貼文說，剛內湖分局來電，說他們找到一名在看板上塗鴉的民眾。對方到案說明時表示，因為失業、情緒不穩，才一時做出這樣的事。游說，不追究了。

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「股市萬萬點，數字很漂亮，但莫忘世上苦人多。」游淑慧嘆，只是心裡突然有點感慨，誰都有人生低谷，而低谷時需要一點理解、一點出口。

游淑慧說，對於看板被塗鴉，分局問是否要提出告訴，她請分局先把塗鴉後的照片傳給她看，結果很認真放大一看才發現…對方不是惡意破壞，也不是寫什麼攻擊字眼，只是幫畫了幾撇鬍鬚，變得有點像貓咪。

游淑慧說，相信他沒有惡意，因為畫得其實……還挺可愛的。

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