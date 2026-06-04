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【重磅快評】從萊爾校長、新店市長看政治人物的「定性」

聯合報／ 主筆室
桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮時，被一位學生高呼「新店市長」，遭國民黨桃園市議員詹江村發文公審，引發網路論戰。張善政則回應當天並沒有聽到不適的言論，希望學生好好享受畢業典禮，也盼外界將掌聲和目光留給畢業生。圖／取自張善政臉書
桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮時，被一位學生高呼「新店市長」，遭國民黨桃園市議員詹江村發文公審，引發網路論戰。張善政則回應當天並沒有聽到不適的言論，希望學生好好享受畢業典禮，也盼外界將掌聲和目光留給畢業生。圖／取自張善政臉書

力拚連任的桃園市長張善政，日前因出席武陵高中畢業典禮時被學生當場喊「新店市長」，引發熱議。事實上，張善政的「住所」問題，早被綠營當成是攻擊標靶，這回想再藉畢典事件來將張善政「定性」為人、心皆不在桃園的「新店市長」，能否奏效？其實也取決於當事人的回應及選民的判斷。

2026九合一選舉

對政治人物「定性」，看似頗有學問，簡單來說其實就類似是「貼標籤」。例如早年還未改制成新北市的台北縣，末代縣長周錫瑋雖然任內頗有建樹、特別是對河岸的治理更是積效卓著；但綠營緊抓一句「上山打老虎、下水抓泥鰍」，影射他為「作秀縣長」，卻成為他怎麼甩都甩不掉的負面標籤，以致民調直落，也迫使藍營不得不換將拚首任新北市長。

換言之，執政成績是一回事，一旦遭負面「定性」，卻很可能成為政治人物難以翻盤的關鍵因素之一。

從技術層面來說，長期以來，較藍營更擅長「空戰」的綠營，其操作「定性」本就較藍營高明許多，前面的周錫瑋是一例，馬英九前總統被貼上「馬邦伯」（意指愚蠢、不負責）標籤更是鮮明事例。

但藍營也顯然學到了教訓。像去年為宣傳核三公投製作的「萊爾校長系列」影片，以AI工具、使用美國動畫喜劇《南方四賤客》畫風，批評執政黨的能源政策及影射賴總統，相關影片瞬間爆紅，也讓「萊爾校長」成為迄今賴總統最難以撕去的標籤。

換言之，「定性」能否成功，很大部分取決於政治人物的EQ、性格，以及執政事實是否與「標籤」高度契合。例如「萊爾校長」能爆火不衰，何嘗不是因為民進黨不敢直面之前非核家園、能源政策的天馬行空，以及賴政府在大罷免、對抗國會時的執拗？

話說回頭，「新店市長」真只是學生在畢典上的玩笑話？其實早在2024年，即有民進黨籍民代拿「張善政住那」作文章，並藉以質疑他無法第一時間處理桃園的地震、火災等突發狀況；相對的，張善政也早已澄清，他多半是住桃園，除非有特殊狀況。

學生究竟是不明究裡、或只偏聽一方之言，在畢典對受邀來校的市長「貼標籤」，事後卻說只是想「娛樂一下」。是非對錯如何？相信社會自有公評。

只讓人不解的是，面對學生「喊話」，當事的張善政以「棉花」般的輕柔回應稱，並未感不適，還說年輕世代有自己的幽默；反倒是有藍營民代不依不饒，緊抓學生「沒禮貌」、「教育失敗」，好似鬧得愈大對藍營愈好，連帶也引發校友反彈。其「中二」的表現，只怕還不如這名高三畢業生。

萊爾 張善政 周錫瑋 2026九合一選舉

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