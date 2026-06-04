影／直搗蔣萬安本命區！沈伯洋一早榮星花園拜票 與長輩打球比投籃

民進黨台北市長參選人沈伯洋提名後拜會行程不斷，今天一早更直搗現任市長蔣萬安本命區中山區榮星花園公園，不少民眾看到沈造訪都熱情打招呼、握手，沈伯洋也熱情與民眾互動，對於是否有較勁意味，沈表示沒想那麼多，希望到公園打招呼，未來將邀民眾一同舉辦座談、客廳會。

雖然榮興花園位於中山區，更被視為蔣萬安的本命區，沈伯洋今天和中山、大同議員參選人到公園掃街拜票，不少民眾看到沈來了，都熱情上前握手、拍照，看到有長輩在籃球場練球，沈也忍不住手癢秀了一手，與長輩互動融洽，沒有距離。

被問到是否直搗蔣萬安本命區，沈伯洋直言，自己沒想那麼多榮興花園是非常重要的公園，非常多市民一大清早會到這邊運動，今天來這邊主要任務就是和市民朋友打招呼，未來若要舉辦客廳會、座談會，才有機會找在地民眾一起聆聽相關政策。

不過近日「爬山」議題不斷被討論，蔣萬安昨天力推台北大縱走，歡迎海內外遊客一同參與，不過沈伯洋認為，大縱走從這個柯市府時代就已經開始推行，但蔣市府卻沒什麼進展，包含整個山徑的計畫、自然徑和文化徑結合、交通路網規畫、登山備品租借便利性、衛生、去水泥化等，這些都是要從根本問題，不是單靠活動、縱走解決。

媒體問到日前拜會前總統蔡英文，是否有約好相聚爬山，沈伯洋笑稱「還是要配合小英總統喜好，還沒決定要爬哪座山」。