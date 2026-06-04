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北市長人設戰「裝窮VS讀稿機」蔣萬安沈伯洋近日網路聲量曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右)近日也被藍營猛打手遊課金數十萬「裝窮」人設。記者杜建重／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右)近日也被藍營猛打手遊課金數十萬「裝窮」人設。記者杜建重／攝影

距離年底北市長選戰還有不到半年，藍綠打回「人設戰」。民進黨沈伯洋遭藍猛攻手遊課金數十萬「裝窮」人設；蔣萬安則被抹「蔣稿機」人設。臉書粉專「聲量看政治」分析近五日網路聲量趨勢：沈伯洋被藍營拉高，蔣萬安近日則是在泛綠被討論多。

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根據粉專數據，近五日YT直播觀看數看，沈伯洋的泛綠聲量約從5月30、31日的4.4萬人次左右，6月1日跌到約2.3萬人次，6月2、3日回升到約3.1萬人次；泛藍則從前兩天約6千人次，6月1日衝到約1.7萬人次，之後維持在1.6萬人次上下。

蔣萬安的泛藍直播聲量約維持在3千到5千人次之間，沒有因為輝達、黃仁勳、AI文湖線而大幅爆發；反而泛綠聲量從6月1日低點約9千人次，6月2、3日重新衝回約3萬人次以上。

粉專分析，蔣萬安這次並未被自家陣營造神成功，反而是被廣泛討論過去舊人設；至於藍營打沈伯洋手遊課金裝窮，粉專認為有傷，傷害不大，因遊戲課金與募款攻擊，打到的是生活觀感與加深泛藍支持者對沈的不信任感，還沒有直接打穿綠營對沈伯洋的市政解析力。

粉專認為，除非藍營能把這些議題具體連到公共利益衝突，否則它只能做到意圖削弱沈伯洋的樸實感，還不足以摧毀他的挑戰者位置。

至於蔣萬安這波被攻擊的人設議題，粉專認為，蔣原本手上有一張好牌，如同框黃仁勳、宣布輝達文湖線等AI合作，但卻撞上「殷瑋答」、「蔣稿機」等負面議題。討論蔣萬安輿情與市政不熟等相關標題約近三成，明顯高過AI正面聲量的一成。

粉專認為，現在藍營的打法比較像「預防性人格摧毀」，想趁沈伯洋市政人設還沒完整成形，先把他打回裝窮、人設過度包裝、青鳥同溫層的狀態。這也暴露藍營正在焦慮，他們清楚沈伯洋的威脅不在目前民調是否已經超車，在於他能不能慢慢把台北選戰從蔣萬安的舒適區拉出來。

粉專結論此局優勝劣敗：沈伯洋小傷，蔣萬安中傷。這一局目前的狀態，沈伯洋稱不上有勝出，因為抹黑戰術多少還是有效的，藍營也成功把泛藍攻擊的聲量拉高。沈接下來若一直被拖進「花多少錢、募多少款、存多少錢」的帳本數字戰，政策主軸會被稀釋。

台北市長蔣萬安（中）除與輝達執行長黃仁勳同台，也與輝達副總裁及技術團隊等會面，雙方將有更多具體合作。記者葉信菉／攝影
台北市長蔣萬安（中）除與輝達執行長黃仁勳同台，也與輝達副總裁及技術團隊等會面，雙方將有更多具體合作。記者葉信菉／攝影

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