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彰縣長選戰 藍白整合 綠傳分裂

聯合報／ 記者劉明岩林敬家王小萌／連線報導
邱建富在臉書宣布「已經準備好了」，他表示，是否退黨參選縣長，最晚會在8月底前決定。圖／取自邱建富臉書
邱建富在臉書宣布「已經準備好了」，他表示，是否退黨參選縣長，最晚會在8月底前決定。圖／取自邱建富臉書

彰化縣長選戰呈現新局。民眾黨選決會昨天決議不提名前立委蔡壁如參選，促成「藍白合」初步成形；反觀民進黨提早半年完成提名立委陳素月，卻面臨提名失利的彰化市前市長邱建富表態參選，醞釀黨內分裂危機，彰化縣長選戰，藍、綠、白三方陣營各自表述，牽動選情。

2026九合一選舉

民眾黨選決會昨天中午決定，不提名前立委蔡壁如參選彰化縣長。蔡壁如說，大多數藍營支持者期盼藍白以民調共推最強候選人，雖認為黨中央不提名的決議與地方基層民意有明顯差距，但她完全尊重，並承諾不會脫黨或獨立參選，將持續在第一線深耕傾聽民意。

蔡壁如也直言，民進黨參選人陳素月「很弱」，民調約在四十％至四十一％，已達天花板，而國民黨參選人魏平政有「空降」感，藍白一定要共推一組最強人選，只要藍白可以整合，一定就會贏。

歷經提名風波後，國民黨最終徵召魏平政出戰。對於民眾黨不提名蔡壁如，魏平政表達完全尊重，認為這對促進「藍白合」助益極大，期盼雙方能共同為彰化縣民爭取福利，未來不只會向蔡壁如、民眾黨請益，更將全力爭取現任縣長王惠美、立委謝衣鳯及前副縣長洪榮章柯呈枋等人相挺。

相較於藍白陣營初步整合，民進黨參選人陳素月則面臨前彰化市長邱建富表態參選的「分裂危機」。陳素月澄清，獲提名第一時間已拜會邱建富，當時對方無異議，對於其突然表態參選感到不解，目前中央與地方黨部正積極溝通，呼籲邱能以大局為重。至於民調數據、評論是對自己的警惕與激勵，若民調停滯確實是危機，未來會加倍努力突破現狀，爭取勝選。

2026九合一選舉 邱建富 蔡壁如 陳素月 柯呈枋 洪榮章 王惠美

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