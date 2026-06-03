國民黨竹北市長人選初選拍板 6月12日至14日民調、15日公布結果

竹北市長選戰逐漸升溫，國民黨新竹縣黨部今天與有意參選竹北市長的4名人選協調，敲定6月12日至14日辦理民調，並預計6月15日公布結果，從4人當中選出最具勝選實力的人選，作為後續藍白合作的重要依據。

據了解，參與協調的4人包括新竹縣議員吳旭智、邱靖雅、林禹佑，以及竹北市民代表會主席林啟賢。會中4人對初選方式與時程已有高度共識，認為應盡速完成黨內整合，推出最強候選人，再與民眾黨共推人選。

據了解，今天會議中4人均表達尊重民調結果的立場，無論最終由誰勝出，其餘人都不會脫黨參選，希望展現團結氣勢。不過，對於對於近期民眾黨前主席柯文哲及民眾黨主席黃國昌先後提出「禮讓」相關說法，4名參選人都認為國民黨應加快初選腳步，盡速確定人選，以利後續藍白整合與協商，避免因提名作業延宕影響整體選戰布局。

新竹縣黨部主委楊文科則在會中表示，目前國民黨將先完成黨內初選程序，至於後續「藍白合」如何進行，仍須由國民黨與民眾黨中央層級協商處理。

地方分析，竹北市是全台人口最多的縣轄市，也是新竹縣政治版圖核心戰區，不僅牽動竹北未來發展方向，更被視為觀察2026新竹縣長選舉與藍白合作成效的重要指標。隨著民調時程確定，國民黨內部整合已進入倒數階段，15日結果出爐後，將再與民眾黨共推人選。