沈伯洋拜會國際青商會座談 提兩大面向盼青年在台北生活更輕鬆

民進黨北市長參選人沈伯洋今下午拜會台北市國際青商會座談，沈提到透過座談關注青年在北市創業狀況，提及將規畫創業基金讓年輕人生活可以更加輕鬆，接下來也會積極拜會百工百業勤走基層，也規畫拜會宗親團體。

沈伯洋表示，今天來拜會青商會有兩大方面，第一方面是今天早上觀2026 COMPUTEX（台北國際電腦展）旗下亞洲指標新創展會InnoVEX，在展區看到很多台灣廠商及新創業者其實可以跟國際並駕齊驅，他思考如何把這樣人才留在台灣及協助跟國際接軌，此外青年的創業需要基金，希望能討論政策，如何讓青年在台北市不只有生活更能夠輕鬆地有基金上操作。

陪同拜訪的綠委吳思瑤表示，與沈伯洋拜訪台北國際青商會，是想了解在不同專業領域的年輕人創意及能量，這也是台北市最需要的，接下來也會勤走基層，包含市民及黨內支持者，更重要的是積極向百工百業的專業人士及團體與社團請益，也規畫拜會宗親團體。

此外，蔣萬安今下午出席紀念前捷克總統哈維爾（Václav Havel）的「哈維爾長椅」揭幕式時，提及哈維爾長椅精神就是透過民主精神，希望不同政黨能夠彼此坐下來對話。沈伯洋表示，很高興能夠有機會可討論市政，且哈維爾的精神一直是要用真相及愛對抗極權、謊言、仇恨，希望在選戰時不要有這些語言，應要專注在台市民所關注的痛點提出解方。