賴總統布局選戰 蔡其昌掌財委會、邱建富若參選恐開鍘

民進黨主席賴清德今天宣布，由立法院黨團總召蔡其昌出任財務委員會主任委員，負責協助黨務募款工作。針對前彰化市長邱建富揚言投入彰化縣長選舉，民進黨發言人吳崢說，若有黨員違反黨決議登記參選，一律移送中評會處理，恐面臨黨籍被撤銷、被開除處分。

民進黨今天下午召開中常會，與會者會後轉述，賴清德在中常會宣布，已委請民進黨立法院黨團總召蔡其昌擔任民進黨財務委員會主委，負責募款工作；蔡其昌則表示，募款還是要靠黨主席，他會幫忙出席一些場合。

賴清德也宣布，這次地方選戰在北北基委由民進黨秘書長徐國勇擔任總督導，雲嘉南由前立委陳明文擔任總督導。

臨時動議部分，與會者表示，中常委王世堅提議，台北市長被提名人、立委沈伯洋的起手式非常好，黨中央可擇時如7月、8月由沈伯洋宣布，未來如果當選台北市長就會聘請行政院副院長鄭麗君擔任台北市副市長，藉以擴大開拓台北市選票。

與會者透露，賴清德聽聞後睜大眼睛回應說，此建議將面臨一個困難處，就是沈伯洋會贏得台北市選戰，屆時鄭麗君若無法出任副市長，就會跳票。

徐國勇則以北北基總督導身分表示，台北市選情如同黨主席所言，沈伯洋的聲勢愈來愈好、北市選戰的熱度也愈來愈熱，完全激起國民黨與台北市長蔣萬安的危機感，確實相當有勝選希望。

至於基隆市選情，徐國勇說，現任市長謝國樑在選前拋出的政見，包括「免費送5萬台Gogoro」等跳票事蹟在地方發酵，目前內參民調差距已非常小，很快就可看到民調黃金交叉、超越對手。

此外，民進黨提名立委陳素月參選2026彰化縣長，但黨內「類初選」落敗的前彰化市長邱建富揚言最快6月底前宣布參選。

吳崢回應媒體提問時表示，民進黨一直是有制度、守規矩的政黨，在彰化縣長選舉已提名陳素月參選，按照黨章，任何黨員若支持其他政黨人選、或是違反黨的決議而登記參選，恐怕將交由黨紀和中評會進行裁處。

吳崢提醒，未來若發生這類狀況，最後將交由中評會決定，但回顧過去脫黨參選、違紀登記參選等狀況，類似情事最後皆導致黨籍被撤銷、被開除，民進黨的規章非常清楚。