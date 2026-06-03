蔣萬安與綠營激辯蘆社大橋 沈伯洋質疑：為何拖到現在？

輝達將進駐北士科，新北市長參選人李四川喊出任內要完成興建蘆社大橋，不過卻被指出橋蓋好要13年時間，質疑是亂開支票，民進黨台北市長參選人沈伯洋也說，雙北現在都是國民黨執政，李四川之前也在北市府，都應該有相關會議，質疑為何拖到現在？

李四川日前喊出任內要完成興建蘆社大橋，不過昨天北市議會總質詢，市長蔣萬安與民進黨議員對嗆，綠議員質疑蔣萬安、李四川亂開支票，因依照調閱的數據推算，蘆社大橋蓋好至少十三年；蔣萬安則反擊「如果議員反對，就在這邊說不要蓋。」雙方吵了2分鐘，也成為熱門話題之一。

沈伯洋今天早上表示，台北跟新北有非常多的合作，但如果說今天在台北可以做的事情，要到新北才做，他覺得非常遺憾。沈下午補充，蘆社大橋本來就是雙北事務，李四川之前在台北市，且雙北現在也是同一個政黨執政，都應該要有相關會議，討論這座大橋，「為什麼是換了位置以後然後才開始？這是我比較不解的地方。」