當選找鄭麗君找副市長？ 沈伯洋表態了

台北市長選戰近日話題滿滿，綠委王世堅今在中常會拋出建議市長參選人沈伯洋可以宣布當選找行政院副院長鄭麗君當副市長，沈今被問到此事表示，還是會以聆聽市民朋友意見優先，不會去想當不當選問題。

民進黨中常會今天在臨時動議時，中常委王世堅當面向身兼民進黨主席的賴清德總統建議，台北市長參選人沈伯洋可以適時宣布，若當選就請行政院副院長鄭麗君擔任台北市副市長，以此衝刺選票。

沈伯洋今下午拜會「台北國際青商會座談」被問到此事表示，現在完全不會想到當不當選的事，現階段還是以聆聽市民朋友意見，去專注大家想要改革什麼事情，才是現階段最重要的事。