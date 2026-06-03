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影／超羨慕 受訪被問台積電買多少？沈伯洋：買在800多塊

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午在立委吳思瑤（右）的陪同下拜會台北市國際青商會，會前受訪時被問到投資理財，沈伯洋透露自己有投資台積電，當初是買在800多元的價位。記者杜建重／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午在立委吳思瑤（右）的陪同下拜會台北市國際青商會，會前受訪時被問到投資理財，沈伯洋透露自己有投資台積電，當初是買在800多元的價位。記者杜建重／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午與台北市國際青商會成員座談，討論如何留住人才與國際接軌，讓想在台北市打拚的年輕人，提供更多的創業機會和資金。此外，會前受訪時被問到投資理財，沈伯洋透露自己有投資台積電，當初是買在800多元的價位，精準的投資眼光也讓旁人感到羨慕。

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沈伯洋是在立委吳思瑤的陪同下拜會青商會，與國際青商會成員座談。走進會場受訪，被媒體問到，會不會羨慕其他委員，例如顏寬恒擁有三億元的股票？

沈伯洋說，當然，如果自己有存錢達到一定的數目，一定會投資，所以他前一陣子有買台積電，他說他不會羨慕別人，每個人都有自己努力存錢的方式，對他來說，他的錢只要足夠讓他做學術研究，讓他有一些娛樂的生活，其他時間，就是投資給他的女兒，投資給下一代，至於其他人怎麼賺錢，只要在陽光下，公眾都可以檢驗，這是最重要的事。

另外，被媒體問到將會跟青年座談會討論的內容，沈伯洋提到，如何讓人才留在台灣，讓這些人才與國際接軌，這是非常重要的事，在台北的青年要創業，理論上是需要資金，他會與大家討論，如何讓年輕人，不只是在台北輕鬆的生活，而且還能有基金上的操作，能夠有投資，能夠有第一桶金，讓年輕人有更多創業的機會，這些都是討論的方向。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午與台北市國際青商會成員座談，討論如何讓年輕人在台北生活與創業。記者杜建重／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午與台北市國際青商會成員座談，討論如何讓年輕人在台北生活與創業。記者杜建重／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午在立委吳思瑤（右）的陪同下拜會台北市國際青商會，討論如何留住人才與國際接軌，讓想在台北市打拚的年輕人，提供更多的創業機會和資金。記者杜建重／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午在立委吳思瑤（右）的陪同下拜會台北市國際青商會，討論如何留住人才與國際接軌，讓想在台北市打拚的年輕人，提供更多的創業機會和資金。記者杜建重／攝影

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