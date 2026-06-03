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柯志恩提「雄好騎」5大政策 打造健康低碳新港都：讓自行車不只是休閒工具

中央社／ 高雄3日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天提出「雄好騎」5大政策，包括YouBike費率優惠、長者友善措施、自行車路網升級、AI智慧調度及大眾運輸串接，全面完善高雄綠色運輸交通網。

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柯志恩今天透過新聞稿宣布提出「雄好騎」5大政策，表示將透過YouBike前30分鐘免費政策，提升市民將自行車作為短程代步工具的意願，將運動自然融入日常生活，也吸引國內外觀光客以低碳方式探索高雄。

面對高齡化社會，柯志恩並提出開放敬老卡點數折抵YouBike及電輔車騎乘費用，並推行「極簡化流程」，長輩無論新辦卡或持舊卡至區公所、捷運站，只需簽署一次授權同意書，即可同步完成公共自行車傷害險投保登錄與租借資格開通。

針對自行車基礎建設，柯志恩表示，將推動「通勤觀光雙軸線串接計畫」，改善現有自行車道在重要路口、橋梁及地下道等瓶頸路段的斷點問題，並擴增實體分隔或保護型自行車道，另目標在2030年前，將高雄YouBike站點增至1800站。

而市民最常抱怨的「無車可借、無柱可還」問題，柯志恩指出，未來將透過數據建立科學化的「移設評估機制」，將資源轉移至真正有需求的熱區。並導入AI技術進行預測性調度與資源轉移，提升營運效率。

對於目前高雄輕軌僅開放折疊自行車搭乘，她主張未來可採取「階段性開放」，先於離峰時段試辦一般自行車上輕軌，並規劃專屬車廂或固定安全設備；待試辦成熟後，再逐步朝全時段開放目標邁進，讓自行車與大眾運輸真正無縫接軌。

柯志恩強調，世界各大城市都在推動綠色運輸，透過「雄好騎」5大政策，希望能打造一座更健康、更低碳、更便利、更宜居的國際港灣城市，讓自行車不只是休閒工具，更是市民生活中不可或缺的一環。

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