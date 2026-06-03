蔡壁如嗆「很弱！」 民進黨彰化縣長參選人陳素月：視為警惕與激勵

民眾黨選決會今天中午決定不提名前立委蔡壁如參選彰化縣長，藍白初步完全整合，蔡壁如則認為民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月「很弱」，目前的民調都在40到41個百分比，這已是「天花板」了。陳素月回應表示，這是對她的警惕與激勵，她會更加努力突破，贏得勝選。

蔡壁如表示，民進黨提名的縣長參選人陳素月其實「很弱」，從幾次的民調顯示，40%、41%大概就是她的天花板了，只要藍白合，團結地方、藍白共治，就可以穩住彰化縣長選舉。

地方政壇也表示，彰化縣藍綠白的板塊，綠營約在40%，陳素月提早近半年獲民進黨提名，國民黨歷經提名之亂，陳素月如果民調仍在百分之四十，即維持基本盤，未免是一大危機。

陳素月回應表示，這個民調數據，是對她的警惕與激勵，她會更加努力突破，贏得勝選。

相對於藍白初步完成整合，民進黨參選人陳素月卻面臨在「類初選」失利的的彰化市前市長邱建富表態參選，反而陷入分裂危機。陳素月說，她在獲提名確定後，第一時間就拜訪包括未獲提名的立委黃秀芳、邱建富及彰化市長林世賢，當時拜會邱建富時，未有異議，不知道什麼原因，現在又表態要參選。

陳素月說，對於邱建富表態參選縣長，包括中央及地方黨部都有積極溝通，希望邱建富能以大局為重。