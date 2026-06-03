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王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

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王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
王世堅建議沈伯洋找鄭麗君擔任副市長衝選票，賴總統聽到建議當場傻眼。圖／聯合報系資料照片
王世堅建議沈伯洋找鄭麗君擔任副市長衝選票，賴總統聽到建議當場傻眼。圖／聯合報系資料照片

台北市長選戰熱度漸起，民進黨中常會今天在臨時動議時，中常委王世堅當面向身兼民進黨主席的賴清德總統建議，台北市長參選人沈伯洋可以適時宣布，若當選就請行政院副院長鄭麗君擔任台北市副市長，以此衝刺選票。據轉述，賴總統聽聞後，當場露出了「傻眼貓咪」的眼睛瞪大表情。

2026九合一選舉

黨內人士轉述，王世堅表示，他認為沈伯洋的參選起手式非常好，若能搭配找鄭麗君擔任副市長的建議，必定聲勢大漲能起到衝刺選票之效；賴總統則在瞪大眼睛後回應，王世堅的建議馬上會面臨一個非常現實的困難之處，就是沈伯洋會贏得市長選戰，這沒問題，但屆時鄭麗君若無法前來擔任台北市副市長，那就形同跳票了。

黨內人士轉述，不過賴總統也說，這個意見就由民進黨秘書長、台北市選戰總督導徐國勇帶回去。徐國勇則說，台北市選情確實如同賴總統所言，沈伯洋聲勢越來越好，已經激起了國民黨、蔣萬安的危機感；至於基隆市，內參民調顯示，民進黨基隆市長參選人童子瑋與基隆市長謝國樑的差距已經非常接近，預期再不久就會黃金交叉。

賴總統今天也在會中宣布，2026年九合一選戰，北北基地區，由徐國勇擔任總督導；雲嘉南地區，由前綠委陳明文擔任總督導，其餘地區總督導則日後再行公布；此外，民進黨立院黨團總召蔡其昌將接任民進黨財委會主委。黨內人士指出，該職位過去由民進黨團前總召柯建銘擔任，是主責募款的職位，現在由新任總召接任，屬合理規畫。

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