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挨轟「不知四獸山哪四座」是不熟市政 蔣萬安自爆昨也被太座虧

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席大安森林公園「哈維爾的長椅」揭幕式。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席大安森林公園「哈維爾的長椅」揭幕式。記者林麗玉／攝影

北市長選戰攻防，綠營猛打北市長蔣萬安人設，翻出蔣過去備詢被議員問「四獸山」突然愣住的反應，質疑竟回答不出哪四座山；民進黨沈伯洋今也批蔣，對市政不夠了解。蔣今再被問及此事，蔣自爆，「昨還被我太太虧，說最近實在太忙，沒有帶二寶、三寶去爬山。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午出席大安森林公園「哈維爾的長椅」揭幕式，媒體問蔣，現在被翻出過去備詢被問到四獸山，被綠營質疑不熟市政？蔣萬安今天也自曝， 昨天還被太太虧，說最近實在太忙，沒有帶二寶、三寶去爬山。

蔣萬安說，台北市政府其實對於台北大縱走這麼品牌，都有持續宣傳、行銷城市，尤其大縱走距離市區非常近，搭乘大眾運輸工具就可以到附近，有155個登山步道。從2018年開始，也已經累積有14萬人次山友的大縱走認證。

蔣萬安說，種種這些，很高興國內外旅客、外賓來台北，都有機會來走大縱走，甚至之前鳳凰城姐妹市的市長訪團來的時候，也向他們介紹大縱走及歡迎他們去走走，對方也非常驚艷、表達非常有興趣。蔣也提到「確實我也需要抽時間，帶二寶、三寶去爬個山。」

蔣萬安 四獸山 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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