未獲民眾黨提名選彰化縣長 蔡壁如：尊重決定，不脫黨不獨立參選

民眾黨選決會今天中午決定不提名前立委蔡壁如參選彰化縣長。蔡壁如表示，她尊重黨的決定，不會脫黨或獨立參選，對於國黨提名的縣長參選人魏平政，她認為目前凝聚力不足，但只要藍白團結起來，就可以穩住、守住、接住，就不會讓民進黨來執政；魏平政表示尊重民眾黨的決定，有助於促進藍白合。

在國民黨歷經提名之亂後，決定徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，但蔡壁如則以藍白合為名，積極表態參選彰化縣長，為選情投下變數，不過，民眾黨選決會今天討論後，確定不提名蔡壁如參選縣長，有效化解藍白分裂；相對於藍白陣營，民進黨雖提前提名立委陳素月達半年，如今卻面臨爭取提名失利的彰化市前市長邱建富表態參選縣長，形成反轉局面。

蔡壁如確定未獲民眾黨提名後，她今中午受訪時表示，選決會做成這樣的決議，她只能尊重，但這決議與地方民意仍有很大差距，正值民眾黨多事之秋，她不會脫黨參選，但仍會繼續深耕地方，會在第一線傾聽民意，希望透過每一次的選舉，然後獲得更多選民的認可。

蔡壁如說，其實最近的民調，藍營的支持者有超過85%，都希望以藍白以民調的方式，重新推出一組最強的候選人，因為台灣民眾黨不應該在彰化縣長缺席，也不應該放棄。

對於國民黨參選人魏平政，蔡壁如認為他在國民黨內，首先要先整合，他面臨著凝聚力不足，感覺就是來一個空降的，好像跟地方沒有關聯。所以，她才會想藉由藍白合推出最強的參選人，因為只要藍白團結起來，就絕對有很大的勝算，可以穩住、守住、接住彰化了，就不會讓民進黨執政。

蔡壁如表示，民進黨提名的縣長參選人陳素月，從幾次的民調顯示，40%、41%大概就是她的天花板了，只要藍白合，團結地方、藍白共治，就可以穩住彰化縣長選舉。

對於民眾黨不提名蔡壁如的決定，國民黨提名的彰化縣長參選長魏平政表示完全尊重，認為促進的藍白團體有很大好處，希望共同一起來為彰化縣民來爭取最大的福利。

蔡壁如建議魏平政加強整合，魏平政強調會尋求各方的支持，包括蔡壁如，還有所有的民眾黨、所有黨員支持及彰化縣縣民的支持。在黨內部分，也會積極爭取縣長王惠美，以及未獲提名的立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章及柯呈枋等人的支持。