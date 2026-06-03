不要放棄彰化！蔡壁如：陳素月很弱 藍白應共推最強候選人

民眾黨中央委員蔡壁如日前表態參選彰化縣長，她今日前往黨中央說明參選意願並於會後受訪。她指出，民調顯示，藍白都有過半支持者希望透過民調共推最強參選人；民調也顯示，民進黨立委、彰化縣長參選人陳素月的天花板就是40％，「這麼弱的一個候選人，藍白一定要共推出一組最強的候選人，不要放棄彰化這一局。」

蔡壁如表示，選決會有給她充分時間表達為何彰化縣長這局是民眾黨的重要機會，希望選決會不要放棄、缺席這一席。她這段時間以來走訪百工百業，地方基層民意都覺得不可讓民進黨執政，尤其是新潮流更是無法接受，最近民調也顯示，50%以上國民黨支持者、80%以上民眾黨支持者都希望用藍白民調合作方式，推出最強的人選。

蔡壁如指出，民進黨參選人陳素月民調的天花板就是40%，讓她覺得這是這麼弱的一個參選人；而魏平政在地方的支持度也沒有那麼高，因此藍白一定要共推出一組最強的人選。只要藍白可以整合起來，一定就會贏。

蔡壁如說，很感謝不管是不是創黨主席柯文哲去留言，都促成這次讓她到選決會做說明的機會。若藍白能夠協調出最強的人，在彰化縣長這一局就可以守住，這也是民眾黨很大的機會，小黨要透過每一次選舉回應基層民意，同時也擴展民眾黨的政治影響力。

蔡壁如說，這一局「成功不必一定是我，但是成功一定要有我」，若選決會有評估更強的人能出來競選這一席彰化縣長，她也願意到第一線去全力輔選。剛選決會委員也有問了一些問題，黨主席黃國昌也給她充分的時間來表達，最後因為他們還要討論，就請她離席。