蔡壁如表態參選碰釘子 民眾黨：不徵召彰化縣長候選人

民眾黨中央委員蔡壁如日前表達有意參選彰化縣長，民眾黨主席黃國昌表示，彰化縣黨部評估結果出爐後，全案交由選舉決策委員會討論。選決會今日中午開會後決議，在聽取彰化縣黨部建議、並經審慎評估後，選決會成員一致決議，2026年不徵召彰化縣長候選人。

民眾黨選決會表示，在聽取蔡壁如表達參選彰化縣長意願後，彰化縣黨部主委温宗諭也代表地方黨部具體建議，「懇請中央黨部及選舉決策委員會尊重地方實務，正式決議2026年彰化縣長選舉不予提名」。

選決會指出，考量地方黨部，以地方組織發展及客觀數據評估，現階段若貿然投入耗費龐大資源的縣長選戰，難以有效承接基層能量、更可能壓縮地方議員、代表、和基層組織的發展空間。因此全力協助已提名的議員及代表參選同志們、擴大地方服務網絡，更符合彰化整體發展需求。

選決會表示，討論過程特別重視本黨對選民所做出的承諾。蔡壁如於2024年立法委員選舉後曾公開表示「已深深愛上台中海線，未來將持續深耕地方，並強調『我說過的，一定做到』」。政治人物對選民的承諾，不應因選舉考量而輕易改變；珍惜選民信任、實踐對鄉親的承諾，正是民眾黨始終堅持的政治價值。且依據先前與中國國民黨簽署之「2026聯合治理暨地方選舉合作協議」，雙方整合討論區域並未包含彰化，而國民黨亦已正式徵召魏平政律師參選彰化縣長。

選決會表示，綜合地方黨部評估、對選民承諾的重視，以及整體選戰布局考量，選舉決策委員會與中央委員會一致認為，現階段民眾黨最重要的工作，仍是持續深耕地方、穩紮穩打，將有限資源投入基層組織經營，擴大地方議員、鄉鎮市民代表及村里長席次、而非貿然提名彰化縣長人選。

黃國昌表示，政黨的成長從來不是一蹴可幾，而是一步一腳印累積人民信任。未來將持續秉持理性、務實、科學精神深耕地方，守住在野執政縣市，擴大在野監督力量，為台灣打造更健全的民主政治與地方治理。