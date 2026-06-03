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輝達IG貼101點燈影片...邀蔣萬安協作貼文 本尊留言這句話
輝達執行長黃仁勳周一在北流 NVIDIA GTC Taipei 2026主題演講，北市府當天也在台北一零一點燈「NVIDIA愛心TAIPEI」、「TAIPEI愛心NVIDIA」、及「NVIDIA GTC TAIPEI」等字樣，慶祝輝達海外總部落腳台北。輝達今天也在IG官方帳號發一零一點燈的影片，並主動標記、邀請市長協作貼文。
2026九合一選舉
輝達IG官方帳號今天中午放上北市府在台北一零一點燈的影片，引發許多網友按讚，不到一小時已經有將近三千網友按讚，更吸引許多網友留言。
有網友留言讚「台灣的榮耀、太讚了！」「台灣之光！」蔣萬安也在底下留言「Welcome home.」
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