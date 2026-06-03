沈伯洋參訪科技展與黃仁勳僅一馬路之隔未見面 本人親吐原因

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早到南港展覽館2館參訪科技新創展會-InnoVEX，現場除了參訪國內國發會、經濟部展區外，也造訪日本、法國、以色列等代表，也到輝達等企業展區參觀，沈表示，AI城市需要各地這些廠商來到台灣，不管是Physical AI或是Open Source還是電線要換成光纖等技術，希望來看如何能夠讓台北成為一個適合城市，讓外商能夠進駐，人才留下。

而今天輝達執行長黃仁勳在上午11時也在隔壁一館參訪鴻海展區並演講，外界原先預期有機會不期而遇，不過沈表示，今天造訪並未設限要巧遇誰，AI跟資安本就屬於他專長之一，這陣子關注就是北士科未來發展，包含AI人才的聚落、如何留才，能給予哪些幫助，不管是硬體類、 Physical AI或數位孿生運用，都是他關心事情，盼台北變成一個適合投資、人才留下來的地方，特別是北士科。

被媒體問到上周在北士科提出AI願景，市長蔣萬安也不斷與輝達合作有較勁意味，沈伯洋表示，任何良性的討論對台北市民都是一種福氣，如果對方陣營覺得這是好的，也想要啟動來做，這都是對台北市民好的地方，並沒有什麼不好。

而近日蔣萬安憑遭攻擊質詢看平板提示，引發藍綠互打，沈伯洋表示，看不看稿並不是什麼重點，就像報告有人會帶著做好的筆記或平板上台都是常態，重點還是回答的深度，如果對市政夠了解即使有一些東西不太能夠記憶，也一定也可以回答出來一些，未來的方向、現階段要改善、或過往已經做了什麼措施「這應該都是不需要看稿可以答覆的事情。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早到南港展覽館2館參訪科技新創展會-InnoVEX，現場除了參訪國內國發會、經濟部展區外，也參訪日本、法國、以色列等代表。記者洪子凱／攝影