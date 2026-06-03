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日菲私自進行海域劃界談判 李四川籲政府硬起來：確保漁民平安回家

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川要求政府硬起來，讓漁民能安心捕魚平安回家。記者黃子騰／攝影
李四川要求政府硬起來，讓漁民能安心捕魚平安回家。記者黃子騰／攝影

日菲私自進行海域劃界談判，將台灣東部專屬經濟海域劃界，政府竟表示肯定引發民眾怒轟。國民黨新北市長參選人李四川今天表示，父親也曾因捕魚遭菲律賓扣押15天，最後付贖才回來，他要求政府要硬起來，確保漁民能安心的捕魚、平安地回家。

2026九合一選舉

李四川今天中午至新莊出席北台灣媽祖文化節籌備會，媒體詢問針對關於日本、菲律賓逕自啟動海域劃界談判，可能影響我國經濟海域、衝擊漁民生計，是否希望中央能夠硬起來為漁民發聲。李四川回應表示，父親在他小學六年級的時候出去捕魚15天沒有回來，也不知道到哪裡去，後來才知道是被菲律賓抓走，最後付贖金才把他贖回來。

李四川強調，漁民討海最主要要求安全，在國際的談判上要拜託政府應該要硬起來，海域的範圍不只影響我們漁民的生計，希望政府為了漁民的生計跟安全，能在國際的談判上確保漁民好好的捕魚、安心的捕魚，可以平安地回家。

李四川向在場的宮廟代表握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川向在場的宮廟代表握手致意。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川出席北台灣媽祖文化節籌備會，與在場人士握手致意。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川出席北台灣媽祖文化節籌備會，與在場人士握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川今天中午至新莊出席北台灣媽祖文化節籌備會。記者黃子騰／攝影
李四川今天中午至新莊出席北台灣媽祖文化節籌備會。記者黃子騰／攝影

民眾對著李四川大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影
民眾對著李四川大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 李四川 新北市選舉 漁民 菲律賓 日本

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