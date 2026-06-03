綠營稱李四川當選任內蓋好蘆社大橋是騙票 她反問：真需要這麼久？

輝達落腳北士科，新北市長參選人李四川喊出當選任內蓋好蘆社大橋，台北市長蔣萬安昨在總質詢時支持「川伯」，卻引發民進黨議員質疑蔣、李亂開支票，推算橋蓋好至少要13年。國民黨台北市議員柳采葳今指出，綠營的指控短視近利，造橋「真的需要這麼久嗎？」

柳采葳指出，綠營口中的13年，是把所有冗長的都審、發包等行政程序用最悲觀的方式疊加出來的預估，蔣萬安與擁有豐富工程經驗的李四川之所以要現在就推動，正是因為深知過去的行政流程太繁瑣，所以才要有魄力去跨出第一步，積極跟中央、新北協調，盡可能「縮短冗長的期程」，如果市府連去爭取加速都不做，只會雙手一攤，那才是真正的擺爛。

她說，就算真的要13年，「該做就該做，怎麼會是騙票」？重大交通建設本來就是「前人種樹，後人乘涼」，如果每一個當市長的人，都只想做自己4年或8年任內能剪綵完工的事，那台北市永遠不會有下一條捷運、下一座新橋梁。

柳采葳指出，請民進黨看看北士科如今的發展核心，輝達（NVIDIA）落腳北士科，一簽約就是50年的長遠承諾，這代表著串聯士林、內湖、南港，甚至一路延伸到汐止的科技廊帶，是攸關雙北未來幾十年的大計，既然產業發展是長長久久的事，為之配套的造橋鋪路，當然也是必須持續推進的百年建設。重大建設需要時間，難道因為要13年，現在就什麼都不用做、繼續擺爛嗎？

柳采葳表示，為了解決北士科跟社子島的交通痛點，蔣萬安跟川伯選擇現在就扛起責任動工，這叫勇於承擔，難道因為要13年，現在就什麼都不用做？願意承擔長期建設的首長，怎麼會是林延鳳口中的「騙票」？

「綠能你不能？」柳采葳還說，沈伯洋畫「10年大餅」算不算騙票？曾為了護航自己的市政規畫，大言不慚地說過：「規畫10年後的願景是可以的」。沈伯洋畫一個10年後的大餅，全黨護航這叫「願景」， 蔣萬安與李四川務實推動造橋，就算要花13年也要做，就痛罵叫「騙票」？自己人提的叫願景，想做事的蔣萬安卻只會被抹黑。

台北市議會昨總質詢，市長蔣萬安答詢時針對蘆社大橋與綠議員激辯。記者葉信菉／攝影。報系資料照