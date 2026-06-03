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「新店市長」風波...領養子女遭質疑動機 詹江村：說的是人話嗎？

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市武陵高中畢典風波甚囂塵上，國民黨桃園市議員詹江村拒絕道歉，也批評網路質疑他領子女言論動機不單純。本報資料照片
桃園市武陵高中畢典風波甚囂塵上，國民黨桃園市議員詹江村拒絕道歉，也批評網路質疑他領子女言論動機不單純。本報資料照片

桃園市武陵高中學生喊市長張善政「新店市長」風波延燒，批評教育失敗的國民黨桃園市議員詹江村遭網友出征，領養子女的私生活也被人調侃質疑；詹江村今在臉書曝養育心路歷程，知曉子女遲早會被不同政黨人士拿來祭旗，因此他絕對不讓子女碰政治。

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詹江村因武陵高中畢業典禮風波與眾多網友在網路平台唇槍舌戰，私生活也被拿出來放大討論，有人指他1993年離婚後領有一對子女，質疑「單身人士可以領養小孩嗎」，甚至說「小孩還活著嗎」、「請別糟蹋小孩」等語。

「你們說的是人話嗎？」詹江村在臉書回擊網友留言批評，指惡意留言都是青鳥所為，「操作武陵高中議題，接下來操作我的兒女」；他表示，他領養龍鳳胎過程確實困難重重，原本家事法庭不同意領養，上訴再審才成功，原因是法官被小女兒感動了。

詹江村說，他的2個小朋友是語言遲緩兒，中班都還不會說話，日常行為也有走路自絆跌倒和尿床等情。為了照顧小孩，他每天晚上和假日都會陪小孩練習跑步和走路，也安排有安排安親班、課輔和一對一家教。他以前他經常帶著小孩跑行程、做選民服務，現在是小孩高中功課緊、不願意跟他出門，才沒有帶在身邊。

詹江村說，他知道小孩遲早會被不同政黨人士抓出來祭旗，所以他盡量不讓學校老師知道他的身分，後來他的領養身分被質疑，是女兒哭著跟法官說她知道自己沒有血緣關係，但「我要這個爸爸」，法官才同意領養。

對於子女未來，詹江村不讓孩子參與政治，「現在不會，長大也不會，在家裡我也不跟他們談論政治，他們今年升高二，成年後他們就得靠自己了」。

詹江村 張善政 2026九合一選舉 桃園市選舉 網路霸凌

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