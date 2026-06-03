推基隆車站到外木山濱海廊帶 童子瑋提「共享自行車」政見

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今提出新政見，主張以「共享自行車」系統作為核心，打造「河岸×海岸觀光雙線」與「城市通勤生活路網」。童子瑋表示，他主張試辦路線串聯基隆車站北站、西岸港區、流浪頭商圈及外木山濱海廊帶，帶動西岸與中山區觀光發展。

童子瑋表示，最近走訪學習的過程中，許多朋友聽到基隆沒有共享自行車系統都感到訝異，也讓他感到遺憾。他認為，在淨零碳排、健康城市與慢旅行趨勢下，基隆擁有得天獨厚的山海景觀，更應建立屬於自己的自行車路網，讓共享自行車成為市民生活的一部分，真正接軌北台灣自行車文化。

童子瑋主張以「基隆北站－外木山」作為共享自行車試辦路線，串聯基隆車站北站、西岸港區、流浪頭商圈及外木山濱海廊帶，讓旅客與市民下火車後即可租借自行車前往外木山遊覽，也進一步帶動西岸與中山區觀光發展。

童子瑋說，在河岸山城觀光線部分，將著重推動基隆河自行車觀光廊帶，串聯七堵、暖暖、碇內至瑞芳九份路線。他表示，目前七堵與暖暖沿岸已經有步道與自行車道的基礎，向東可串聯瑞芳、向南可銜接北五堵與汐止河濱路網，具有發展觀光廊帶條件，未來希望讓更多人透過自行車觀光，重新認識基隆河沿線風景。

童子瑋表示，除了觀光路線，建立「城市通勤生活路網」也非常重要。他指出，目前許多市民通勤仍存在下車之後，必須再依賴汽機車短程移動的問題，也造成車站與轉運節點周邊停車混亂，因此希望建立串聯客運、公車與火車轉乘節點的自行車路網，降低市民對汽機車依賴，改善停車需求與市容問題。

引入共享自行車系統最大的挑戰，童子瑋認為是基隆地形坡度，因此未來應以電輔車作為主要方向，讓學生、通勤族與遊客都能依照需求選擇使用。他指出，包含中山、信義、安樂等高低差較大的行政區，更適合導入電輔車系統，並優先設置於客運與公車轉運節點，提高市民使用意願。

童子瑋表示，他期待未來基隆能做到「海岸線騎到外木山，河岸線騎到瑞芳汐止，大眾運輸節點普及共享自行車」。自行車不只是運動工具，更是新的交通文化、新的觀光產業與新的城市使用方式，希望未來基隆成為一座讓市民與旅客，用雙腳與雙輪慢慢認識的山海騎行城市。