日菲劃界海域談判 李四川憶討海父遭菲扣留往事喊話中央

日本及菲律賓啟動在台灣東部外海劃設兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判，形同瓜分我海域漁權，外交部日前稱對日菲遵循國際法規範解決海事問題予以肯定，遭輿論罵翻「喪權辱國」。

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書分享自身經驗表示，他是海人的囝仔，他父親在四十多年前在海上遭菲律賓人扣住，家裡付了十五萬贖金才贖回父親，他懂漁民受過的苦，他要呼籲中央請把漁權顧好、把界線爭清楚，站在台灣漁民這邊，替他們說一句公道話。這不是外交辭令，是漁民的命。

李四川說，這幾天，日本和菲律賓要談海域劃界，劃的就是我們漁民討生活的那片海。說實在，他心裡一直放不下——因為四十多年前，在台灣跟菲律賓之間的海上被帶走的，是他的爸爸。

那年他國小六年級。爸爸出海，整整十五天音訊全無，全村都以為是遇上海難了。

隔了半年，才透過華僑輾轉傳回一句話：人還活著，被菲律賓扣住，要十五萬贖金。那個年代的十五萬，可以買間房子。最後，是標了好幾個「會」，才把這筆天價湊出來，他才能再見到爸爸。

討海人的驚恐，不是用嘴講的，是一家一家記在心裡的。他自己就是討海人家庭出身，每次到金山、萬里，看著漁船出港，就想到他爸爸——新北漁民的苦，他家受過，他懂。

多年過去，海上的危險沒有少，這條經濟海域的界線，到今天還是不清不楚。

過去他一直希望從地方著手，把漁港的硬體一點一點補起來；但海上那條界線、漁民出海的安全，只有國家站出來才守得住。天氣的事，漁民靠媽祖保庇；可是被別國的船驅趕、扣留，就只能靠國家。

所以這次日菲要談，他要呼籲中央：此時此刻，請把漁權顧好、把界線爭清楚，站在台灣漁民這邊，替他們說一句公道話。這不是外交辭令，是漁民的命。

魚少了可以再捕，人出海回不來，那個家沒辦法重來。每一位討海人，都是他的家人。

國家要當他們的後盾，讓每一次出海，都有平安回家的路。