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日菲劃界海域談判 李四川憶討海父遭菲扣留往事喊話中央

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川回憶過往討海父親遭菲律賓扣留的往事，喊話中央要當漁民的後盾。翻攝李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川回憶過往討海父親遭菲律賓扣留的往事，喊話中央要當漁民的後盾。翻攝李四川臉書

日本菲律賓啟動在台灣東部外海劃設兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判，形同瓜分我海域漁權，外交部日前稱對日菲遵循國際法規範解決海事問題予以肯定，遭輿論罵翻「喪權辱國」。

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國民黨新北市長參選人李四川今在臉書分享自身經驗表示，他是海人的囝仔，他父親在四十多年前在海上遭菲律賓人扣住，家裡付了十五萬贖金才贖回父親，他懂漁民受過的苦，他要呼籲中央請把漁權顧好、把界線爭清楚，站在台灣漁民這邊，替他們說一句公道話。這不是外交辭令，是漁民的命。

李四川說，這幾天，日本和菲律賓要談海域劃界，劃的就是我們漁民討生活的那片海。說實在，他心裡一直放不下——因為四十多年前，在台灣跟菲律賓之間的海上被帶走的，是他的爸爸。

那年他國小六年級。爸爸出海，整整十五天音訊全無，全村都以為是遇上海難了。

隔了半年，才透過華僑輾轉傳回一句話：人還活著，被菲律賓扣住，要十五萬贖金。那個年代的十五萬，可以買間房子。最後，是標了好幾個「會」，才把這筆天價湊出來，他才能再見到爸爸。

討海人的驚恐，不是用嘴講的，是一家一家記在心裡的。他自己就是討海人家庭出身，每次到金山、萬里，看著漁船出港，就想到他爸爸——新北漁民的苦，他家受過，他懂。

多年過去，海上的危險沒有少，這條經濟海域的界線，到今天還是不清不楚。

過去他一直希望從地方著手，把漁港的硬體一點一點補起來；但海上那條界線、漁民出海的安全，只有國家站出來才守得住。天氣的事，漁民靠媽祖保庇；可是被別國的船驅趕、扣留，就只能靠國家。

所以這次日菲要談，他要呼籲中央：此時此刻，請把漁權顧好、把界線爭清楚，站在台灣漁民這邊，替他們說一句公道話。這不是外交辭令，是漁民的命。

魚少了可以再捕，人出海回不來，那個家沒辦法重來。每一位討海人，都是他的家人。

國家要當他們的後盾，讓每一次出海，都有平安回家的路。

2026九合一選舉 李四川 新北市選舉 漁民 日本 菲律賓

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