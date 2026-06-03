超高齡社會 蘇巧慧推政見加碼長照補助、照服員津貼

2026選戰愈來愈熱，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天推出第十支「醫界為巧慧加油」系列短影音，由新北市長期照護發展協會理事長張婉玲分享，見證蘇巧慧如何在疫情期間為照顧服務員成功爭取防疫津貼，她也再提近日提出的「三大家庭照顧政見」，不只照顧長輩與小孩，更強調用實際政策支持職業照顧者。

蘇巧慧表示，從2017年至今，國家編列的長照經費從50億大幅增長至1153億，服務據點更是從720處擴增至1萬5千處，衛生福利部在2018年就推出「獎助布建住宿式長照機構資源計畫」，而她在2023年成功爭取擴大此計劃的獎助範圍，以解決中重度失能人口住宿式機構分布不均的問題。

蘇巧慧說，政府除積極增加床位，也多次提升入住機構的補助金，至今已調升至每年12萬元，希望能實質減輕家庭經濟壓力，新北市仍然有13個行政區的住宿式機構需要補足，未來她不僅要讓新北的長照服務「找得到」，更要讓大家「付得起、用得好。」

蘇巧慧提及，日前她所提出的三大家庭照顧政見中，特別配合長照3.0提出「強化出院準備服務」，讓「居家服務與輔具一次到位」，確保長輩能時刻受到妥善照顧。

蘇巧慧也將入住住宿式長照機構的補助金從每年18萬元提升至24萬元，並增加夜間緊急住宿量能，提供臨時住宿補助金。針對辛勞的職業照顧者，蘇巧慧強調，未來她將加發夜間、緊急及困難照顧津貼，並補助職業照顧者進修與攻讀學位，在經濟和知識上成為照顧者的後盾。

張婉玲表示，她首次認識蘇巧慧是在疫情期間，當時正面臨長照機構、老福機構的照顧服務員無法獲得防疫津貼給付，導致照顧服務員不只暴露在高風險的工作環境，也沒有任何津貼保障。

張婉玲提及，當蘇巧慧接到這件陳情時，她立刻邀集中央、地方相關部會召開會議協調、溝通，透過跨部會整合，最終成功爲照顧服務員爭取到防疫津貼，爲照顧服務員爭取多一份保障。

張婉玲指出，她自身在長照機構現場服務，充分看見照顧服務員在第一線的辛苦，而蘇巧慧溫暖的同理心、快速的執行力，充分展現出她對基層人員的重視。