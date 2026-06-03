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綠打「人設戰」轟蔣萬安講稿機 殷瑋舉例反擊吳沛憶：會一屍多命

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會昨總質詢，市長蔣萬安答詢議員質疑市政議題。記者葉信菉／攝影
台北市議會昨總質詢，市長蔣萬安答詢議員質疑市政議題。記者葉信菉／攝影

民進黨立委吳沛憶近日稱過去任議員期間觀察到，蔣萬安赴議會備詢，前方會擺平板電腦，殷瑋則坐後方即時整理資料、提供答案。北市研考會主委殷瑋今早接受黃揚明廣播專訪打臉稱「不可能」。殷瑋說，吳任議員時他是市府顧問，根本不需列席，怎有在後方整理資料、提供答案？

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殷瑋也提到，吳沛憶質詢蔣萬安拿iPad上台看資料，要打「人設戰」？但不管是賴清德總統、前總統蔡英文都看稿講，現在攻擊蔣萬安看稿？反問吳沛憶「那你黨籍的總統呢？這樣你會一屍多命啊」。

近期民進黨猛打蔣萬安人設，指北市府有地下市長，批評蔣萬安赴議會備詢面前會擺iPad是照稿唸的「蔣稿機」。殷瑋說，現在民進黨猛打蔣市府有地下市長的認知作戰，一個民選出來的市長，怎麼可能會沒有自己的心性、方向？不然怎麼會做出迎輝達、生生喝鮮奶等高滿意度施政？

對於綠營攻擊蔣萬安「蔣稿機」，殷瑋也說，吳沛憶稱她當議員的時候，看到殷瑋在議場打字提供資料答案一事，殷瑋說，「不可能」，因為當時他還不是政務首長，當時是以顧問進入市府，之後才以顧問身分兼發言人，顧問根本不需要去議會備詢。

2026九合一選舉 蔣萬安 吳沛憶 殷瑋 台北市選舉

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