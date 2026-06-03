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蔣萬安挨轟「讀稿機」游淑慧嗆：有本事不靠幕僚卓榮泰試一試

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會下午進行市政總質詢，市長蔣萬安（左）、研考會主委殷瑋（右）列席備詢，就市政等相關議題接受議員提問。記者葉信菉／攝影
台北市議會下午進行市政總質詢，市長蔣萬安（左）、研考會主委殷瑋（右）列席備詢，就市政等相關議題接受議員提問。記者葉信菉／攝影

民進黨立委吳沛憶近日稱北市長蔣萬安議會備詢，面前會擺放iPad質疑蔣萬安「蔣稿機」。國民黨北市議員游淑慧反嗆綠營攻擊此議題，市長備詢要面對60個議員、2400分鐘「天馬行空」提問，「誰有本事不靠幕僚，叫卓榮泰試一試」。

2026九合一選舉

曾經擔任前市長郝龍斌幕僚的國民黨北市議員游淑慧說，市長備詢台下有一螢幕，主要是讓官員提供答資訊給市長參考，「這有很奇怪嗎？值得民進黨一副發現新大陸的樣子？」起碼從馬英九當市長開始(因為郝市長接任就有），而她8年都坐在那打字、提供資料的地方。

「一來我打字夠快、二來我本來的業務就是看公文的。不過老實說，有時候，我的打字的內容是：別生氣，別動怒，別吵架。」游淑慧說，之所以會要首長別動怒吵架，是因為有些民進黨議員的質詢，純屬挑釁與沒營養。

游淑慧說，市長要面對議員天馬行空的發問，從外太空到內子宮…，很多甚至是個案問題，有市府同仁協助提供資料，為什麼不行？並質疑有些議員質詢內容，有些都弄錯了質詢的本質，議員要的應該是承諾和解決方法，而不是要故意考倒和刁難人。

游說，不管是不是同一個政黨， 她以前面對前市長柯文哲，也從來不會問刁鑽問題，也不會拒絕他幕僚上台協助，而柯文哲也依然承認游淑慧市政細節比他了解。「所以並不是考倒市長，就顯示自己市政多厲害」。

「四獸山，我也背不起來哪四獸？那又如何，誰敢說游淑慧不熟台北市政？」游說，質詢者是有備而來，當議員的質詢是去講政策、要答案、論對錯。而不是當驕傲的公雞，出去當鬥雞、出考題、鬥快問快答。

蔣萬安 游淑慧 卓榮泰 2026九合一選舉

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