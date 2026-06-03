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沈伯洋手遊課金數十萬引熱議 李明賢：比陳時中還不如

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。本報資料照片
民進黨台北市長參選人沈伯洋。本報資料照片

北市長選戰倒數半年，民進黨北市長參選人沈伯洋近期自爆手遊課金數十萬元，引熱議。國民黨議員李明賢認為，手遊課金數十萬元的新聞出來，凸顯沈伯洋沒有準備好選舉，倉促上陣。議員鍾沛君也說，沈伯洋參選之後，許多人發現「這個世界有兩個時空」，民進黨陷網路聲量自嗨幻覺。

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李明賢在網路節目中說，民進黨賴清德從鄭麗君的扶君計畫失敗後，由立委沈伯洋倉促上陣選北市長，不過沈最大問題，還是在於沒有準備好「三講四漏氣」，以沈對市政的了解程度，不要講民進黨議員，現在沈伯洋講市政，他敢負責任講「也輸給我。」包括台北市哪一區人口最多？哪一區出生率最高？哪一區結婚率最高？沈伯洋知道嗎？

李明賢說，結果沈伯洋竟說出南港是「辦公孤島」，「拜託，不要睜眼說瞎話」。現在南港人口11萬多，南軟進駐五百家廠商，創造的產值超過1兆，南港現在要解決的不是孤島效應，而是交通，每次從國道下來，早上都會塞車塞很久，相關交通問題怎麼解決，還有托嬰等議題。

李說，結果沈伯洋說南港是孤島、一山一水，「比陳時中還不如」，當時陳時中還推台北市公廁換7200個免治馬桶，內科增設匝道，都算是建設性建言，但沈目前都是在講一些創造聲量的，實質建言是零，不然教大家手遊，結合最近皮克敏推南北縱走？他的聲量高但「爬得愈高，跌得就愈深」。

鐘沛君也說，沈伯洋參選之後，發現「這個世界有兩個時空」，如原本所屬時空的存款18萬，竟還有課金數十萬；我們所在時空是沈伯洋民調落後蔣萬安20多趴，另一時空卻是沈伯洋網路聲量高蔣萬安兩倍，民進黨恐陷入網路聲量自嗨的幻覺當中。

鐘沛君說，沈伯洋在市場撿魚就可以神話化？就可以當市長？她說，當年2014年連勝文一句內湖黑漆漆就被罵翻，更何況是現在？港湖早就不是沈伯洋想像的那樣。

沈伯洋 李明賢 陳時中 2026九合一選舉 台北市選舉

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