人物側寫／桃園市民笑容 是張善政最在意的溫度

桃園市長張善政擔任過行政院長、台大教授與科技產業要職，施政格局大處著眼，常被對手攻擊有距離、沒溫度。張善政在專訪時笑了笑說，「靠應酬炒氣氛才叫溫度，這樣也太ＬＯＷ」，讓孕婦搭好孕專車去產檢，幼童去超商兌換免費鮮奶，市民因政策展現的笑容，才是他最在意的溫度。

張善政理工直男形象向來深植人心，不像有些政治人物擅於交際，但他平易近人，且施政實事求是、穩扎穩打。二○二二年加入國民黨接受徵召參選桃園市長，逾五成二得票率當選，成功替藍營收復失土，三年多來更「助攻」桃園揮出六席立委全壘打、「完封」桃園大罷免，堪稱藍軍福將。

身為六都唯一擁有產業界經驗的地方首長，「科技市長」張善政治理桃園有自己的一套。交通改善「管理先行、工程並進」，推動偏心左轉車道、打通瓶頸道路；教育導入科技軟硬體等資源，提升學生競爭力；龍科三期擴建「少說多做」，不僅成功迎回台積電，教育與產業等配套也早有布局。

七十一歲張善政爭取連任，外界不乏年紀大的質疑，他在議會被問及此事，幽默引用美國前總統雷根名言，「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，巧妙化解攻勢，臨場反應證明歲月淬鍊出智慧，反而成為個人優勢。

社群平台屢有嘲諷張善政是「新店市長」，最近在高中畢典場合也被學生喊「新店市長」成為話題。他以長文肯定年輕世代的觀察與幽默，以溫厚態度平息不必要的紛擾。

張善政平假日勤跑市政行程、社團活動，傾聽市民聲音，但難兼顧家庭生活。他苦笑說，住在市長官邸，回家吃飯「一周少於一次」，妻子張琦雅曾埋怨，「我們多久沒一起吃飯了？」不過，張琦雅投入公益，在地方廣結善緣，也成為張善政連任的溫柔助力。