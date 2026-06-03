百里侯爭霸／張善政談建設桃園「要想二、三十年後的事」

桃園市是六都中最年輕的直轄市，市長張善政說，市長最多兩任八年，但局處長不要只想著短短四年，「要想廿、卅年後的事情」，勾勒桃園願景，例如鐵路地下化綠園道、市立醫院、市政園區等重大建設，這些不會在市長第二任期內完成，他仍大力支持推動。

張善政說，現在不少市府局處長是從前市長鄭文燦時代留任至今，「只要願意留，在市府時間絕對比市長久」；他鼓勵局處規畫城市未來的願景，他願意放長眼光支持，也希望不要有趕工推動重大建設的期程壓力。

桃園鐵路地下化是翻轉桃園都市空間的核心工程，張善政提及，鐵路地下化後讓出的道路空間，都發局、交通局規畫「綠園道」，預計二○三二年完工，內部曾討論，好不容易有新的空間可開闢道路，為何要規畫那麼多綠帶？他認為，屆時自駕車發展蓬勃，要想的是更長遠的事情。

張善政分享，他曾赴美國舊金山體驗Google自駕計程車，有交通專業的秘書長溫代欣體驗過也認為超乎想像，「不是我說服他，是他被技術說服」；二○三二年自駕車技術肯定比現在穩定，鐵路地下化後的路面空間，可以有更多元的規畫。

身為科技市長，張善政近日拍板要蓋桃園市立科學教育博物館。他說，靈感來自議員質詢，桃園家長得遠赴台北，才能帶孩子參觀科教館，桃園新生兒那麼多，為什麼不自己蓋科教館？他承諾推動後，隔天就找台大物理系退休教授孫維新規畫。

孫維新是台灣知名天文學家，曾任台中科博館館長，也是張善政台大時期的好友；孫維新聽到桃園科教館的構想表示相當興奮，桃園願意支持科教發展，讓他退休後能還發揮所長，現已啟動委託規畫案。

張善政並表示，第二任將持續推動暑期夏令營，結合科技、人文、品德與ＳＥＬ（社會情緒學習）等主題，去年已破五萬人參加；他也將強化校園ＡＩ學習、鼓勵高中取得Google Reference School認證，讓學生及早接軌國際。