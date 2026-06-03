百里侯爭霸／喊話中央 張善政：政見九成五落地

尋求連任的桃園市長張善政接受本報專訪時端出成績單，競選時提出二三八項政見，「九成五已完成或推動中」，最棘手的可負擔住宅政策，議會已三讀通過相關條例，盼中央盡速核定。張善政說，從桃園航空城拆遷補償、ＳＲＦ（固體再生燃料）設廠到鐵路地下化經費等爭議都卡在中央，恐衝擊年底綠營選情。

民進黨對手是賴清德總統欽點的法務部前次長黃世杰，張善政說，這次選舉會比較乾淨；上次選舉被炒作房地產、父母塔位、農委會計畫等，「負面題材應該都出盡了」，他也不擔心被攻擊年紀大，「只希望我有美國總統雷根的幽默與智慧」。

張善政說，他就任後力推免費營養午餐政策，與雙北合作的一千二百元通勤月票隨即上路，讓家長、通勤族「馬上有感」；最困難複雜的可負擔住宅政策，府內開過上百次會議，以社會福利精神出發，盼年輕人能以不到千萬的價格購屋，自治條例已三讀通過，盼中央審議能正面看待。

張善政本屆甫當選時，桃園龍潭科學園區三期爭議讓台積電暫停設廠，綠營猛批「科技市長把台積電趕跑」。他受訪回擊，他上任後解決了龍科三期的難題，如今進度順利，正規畫在園區外闢建產業園區，供台積電協力廠商進駐；「是不是該改口，我是把台積電找回來的科技市長？」

綠線捷運北段七站年底前能否通車？張善政表示，他「一天當兩天用」，市府團隊將七年工期壓縮到四年內，近日捷工局長劉慶豐親赴德國拜會西門子原廠高層，盼加速號誌調整工程，已獲支持；市府竭力拚完綠線工程，但最後仍待中央履勘，能否如期通車，「仍要看中央」。

張善政說，桃園航空城拆遷戶受中央打房政策影響，連貸款都貸不到，當年中央承諾的補償金額，因物價上漲不符現況，拆遷戶需要更多政策彈性，但每次都是地方放、中央不放；日前行政院長卓榮泰到桃園，就出現航空城拆遷戶聚集抗議。

他細數，還有中央力推、地方反彈的ＳＲＦ發電廠設廠爭議，桃園鐵路地下化經費從一千億暴增到一千八百億元，公文在卓揆桌上近一年沒下文；平鎮車站的跨軌天橋延伸到站外，讓兩側居民更方便，也因中央未核定新的預算「卡關」。

張善政認為，地方建設被中央卡住的問題不勝枚舉，中央、地方關係已搞壞，中央在地方留下一個個「窟窿」，這些地方關注的議題，中央若不面對，難免影響綠營年底選情。

他說，四年前選舉桃園是「小雞帶母雞」，自己靠議員幫忙才當選，盼此次以母雞身分回報，若有民眾黨議員要幫忙，他也會協助；並盡量幫忙藍營其他縣市長參選人。