綠營選對會、提名鄭朝方記者會暫緩…疑因吳淑瑾出征有雜音？民進黨曝主因

民進黨選對會原定明天開會，預計拍板徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，以及改徵召澎湖縣長陳光復的妻子吳淑瑾「代夫出征」，民進黨秘書長徐國勇昨也說，有關外界消息，他不能說是錯的，但選對會是共識決，開會後很快就會給大家答案。

不過，因為空軍T-34教練機發生墜機事故，顧及外界觀感，選對會延後開會時間，連同明天下午中執會後，預計接續進行的提名記者會，由身兼黨主席的賴清德總統親自披上競選肩帶也取消，擇期再進行。

民進黨二〇二六縣市長布局大致底定，但新竹縣長提名懸而未決，澎湖縣長是否換將也引發關注。黨內人士表示，幾經協調，現任竹北市長鄭朝方已同意代表民進黨出戰新竹縣長，而原爭取連任的澎湖縣長陳光復因健康因素，將改為妻子吳淑瑾代夫出征；原先一度傳出，澎湖改由吳淑瑾參選，地方仍有雜音，選對會才因此取消，但民進黨人士證實，空軍事故才是延後提名主因，盼能在不幸事故發生之時，降低政治活動色彩。