綠民代質疑蘆社大橋4年蓋不完 川辦反嗆：難道蘇巧慧反對蓋嗎？

輝達落腳北士科，北市民進黨議員林延鳳今質詢表示，新北市長參選人李四川喊出若當選，任內可蓋好蘆社大橋，質疑台北市長蔣萬安及李四川亂開支票，因數據推算，蘆社大橋蓋好至少要13年。

對此，李四川競選辦公室表示，蘆社大橋是縮短市民通勤時間、串聯AI產業鏈的重大建設，也是許多市民的共同期待，李四川態度非常明確，一定會興建蘆社大橋，侯友宜市長也多次表態「一定要蓋」，未來李四川當選後，將會與蔣萬安市長攜手合作，雙北連線、盡速推動，共同帶給市民更便利、完善的通勤生活圈。

李四川競選辦公室表示，民進黨議員在地方發展關鍵時刻，對努力解決問題的人冷嘲熱諷，甚至政治抹黑，根本是拿不出具體解方，卻對基層需求冷眼旁觀。

李四川競辦質疑，難道民進黨議員跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧都反對興建蘆社大橋？請民進黨以民生優先，不要只會噴政治口水，成為阻礙雙北交通轉型、犧牲市民福祉的絆腳石。

新北市政府新工處表示，蘆社大橋可行性研究於4月20日召開，廠商正修正委員意見中，相關計畫持續與北市配合，持續推動性檢討。