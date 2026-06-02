快訊

持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

神隊友動起來！彈性育嬰假最新統計 爸爸申請逾50%首度超越媽媽

T-34失事殉職飛官成績優異 家屬悲痛送別：沒想到這次是我兒子

聽新聞
0:00 / 0:00

綠民代質疑蘆社大橋4年蓋不完 川辦反嗆：難道蘇巧慧反對蓋嗎？

聯合報／ 記者林媛玲張策／新北即時報導
新北市長參選人李四川稱若當選，在任內可蓋好蘆社大橋，引發北市民進黨議員質疑蔣萬安、李四川亂開支票。本報資料照片
新北市長參選人李四川稱若當選，在任內可蓋好蘆社大橋，引發北市民進黨議員質疑蔣萬安、李四川亂開支票。本報資料照片

輝達落腳北士科，北市民進黨議員林延鳳今質詢表示，新北市長參選人李四川喊出若當選，任內可蓋好蘆社大橋，質疑台北市長蔣萬安及李四川亂開支票，因數據推算，蘆社大橋蓋好至少要13年。

2026九合一選舉

對此，李四川競選辦公室表示，蘆社大橋是縮短市民通勤時間、串聯AI產業鏈的重大建設，也是許多市民的共同期待，李四川態度非常明確，一定會興建蘆社大橋，侯友宜市長也多次表態「一定要蓋」，未來李四川當選後，將會與蔣萬安市長攜手合作，雙北連線、盡速推動，共同帶給市民更便利、完善的通勤生活圈。

李四川競選辦公室表示，民進黨議員在地方發展關鍵時刻，對努力解決問題的人冷嘲熱諷，甚至政治抹黑，根本是拿不出具體解方，卻對基層需求冷眼旁觀。

李四川競辦質疑，難道民進黨議員跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧都反對興建蘆社大橋？請民進黨以民生優先，不要只會噴政治口水，成為阻礙雙北交通轉型、犧牲市民福祉的絆腳石。

新北市政府新工處表示，蘆社大橋可行性研究於4月20日召開，廠商正修正委員意見中，相關計畫持續與北市配合，持續推動性檢討。

蘆社大橋預定地。圖／新北市城鄉局提供
蘆社大橋預定地。圖／新北市城鄉局提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 林延鳳 蘇巧慧

延伸閱讀

李四川稱若當選任內蓋好蘆社大橋 引爆蔣萬安、綠議員開槓舌戰2分鐘

三峽河能否成「新北版鴨川」？藍綠選將談治理藍圖

川友會深坑成立氣氛熱絡 議員生日許願李四川高票當選

傾聽家長團體心聲 李四川：讓新北市作為師生及家長的後盾

相關新聞

高中同學廝殺！屏東三地門鄉長藍營整合謝志鴻出線 迎戰五度參選車牧勒薩以

屏東縣三地門鄉是縣內9個原鄉中最人口數對多的原鄉，鄉長選舉藍營從原本5人登記昨推舉提名縣警局交通隊長謝志鴻參選。謝志鴻將對上第五度挑戰三地門鄉長的前鄉長車牧勒薩以·拉勒格安，兩人是屏東高中的同學，選戰激烈。

北京看好鄭麗文戰2028？李四川：未來由2300萬人民決定

國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會，針對外媒報導北京看好國民黨主席鄭麗文角逐2028年總統大選一事表示，相關內容屬匿名消息來源報導，他不便評論，但強調中華民國的前途應由2300萬人民透過民主方式決定。

板橋房產自備款遭放大檢驗 李四川再回應質疑：有疑慮就向相關單位檢舉

國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會，接受媒體聯訪時，再度回應其板橋房產的爭議，指出「有疑慮就向相關單位檢舉」。

綠營選對會、提名鄭朝方記者會暫緩…疑因吳淑瑾出征有雜音？民進黨曝主因

民進黨選對會原定明天開會，預計拍板徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，以及改徵召澎湖縣長陳光復的妻子吳淑瑾「代夫出征」，民進黨秘書長徐國勇昨也說，有關外界消息，他不能說是錯的，但選對會是共識決，開會後很快就會給大家答案。

綠民代質疑蘆社大橋4年蓋不完 川辦反嗆：難道蘇巧慧反對蓋嗎？

輝達落腳北士科，北市民進黨議員林延鳳今質詢表示，新北市長參選人李四川喊出若當選，任內可蓋好蘆社大橋，質疑台北市長蔣萬安及李四川亂開支票，因數據推算，蘆社大橋蓋好至少要13年。

川友會深坑成立氣氛熱絡 議員生日許願李四川高票當選

國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會，現場湧入大批支持者到場力挺，包括立委羅明才、新北市議員黃心華、陳儀君、劉哲彰等人均出席站台，展現藍營團結氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。