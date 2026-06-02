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高中同學廝殺！屏東三地門鄉長藍營整合謝志鴻出線 迎戰五度參選車牧勒薩以

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣警局交通隊長謝志鴻，從警31年，曾是副總統連戰的隨扈。圖／資料照
屏東縣警局交通隊長謝志鴻，從警31年，曾是副總統連戰的隨扈。圖／資料照

屏東縣三地門鄉是縣內9個原鄉中最人口數對多的原鄉，鄉長選舉藍營從原本5人登記昨推舉提名縣警局交通隊長謝志鴻參選。謝志鴻將對上第五度挑戰三地門鄉長的前鄉長車牧勒薩以·拉勒格安，兩人是屏東高中的同學，選戰激烈。

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謝志鴻的父親是前鄉長謝榮祥，謝榮祥當兩任共8年鄉長，以文化建鄉為主軸，讓大家看見三地門鄉工藝之鄉特色。54歲謝志鴻是警察大學資管系60期畢業，從警31年，畢業後到第一警官隊服務，擔任當時副總統連戰隨扈共12年，之後在保六總隊、台南市警局，約5年前調回家鄉屏東縣警察局。

謝志鴻今向警局提出退休申請，希望能7月初退休，隨即投入選戰。謝志鴻說，31年從警歷練，從「護衛星」到「照亮部落的太陽」，過去31年的守護，學會紀律、責任與守護，在別人看不見的地方，把安全與秩序顧好，扮演好「星星拱著月亮」的角色。母親的深刻提醒，「你外面工作近30年，這次扮演太陽，把你所看、所學、所經歷，帶回家鄉，照亮部落」。

謝志鴻說，他會接續在前人努力，讓三地門站在更穩基礎再往前走。提出共榮三地門七大願景，包括土地正義、基礎建設、防災安全、交通動線、產業文化、青年教育與透明鄉政。也將挨家挨戶走訪部落，傾聽地方需求，充實政見，接地氣。

藍營推出謝志鴻將對上無黨籍的前鄉長車牧勒薩以·拉勒格，他在2022年爭取連任失利後，今年2026再度表態參選，這是他第五度爭戰三地門鄉長。車牧勒薩以·拉勒格安說，最後會不會是一對一的對決，仍待觀察，最後選擇交給鄉親。

車牧勒薩以·拉勒格安在2014年首次參選鄉長，對上潘勝富、許阿桃，首次參選落敗。未料1年半後，許阿桃因賄選當選無效，三地門鄉長補選，車牧勒薩以·拉勒格安二度參選鄉長，鄉長補選時，除了他之外，還有歸曉惠、包水生與潘勝富，最後由歸曉惠當選。

歸曉惠當時是三地門鄉縣議員，兩個月之後，舉行縣議員補選，車牧勒薩以·拉勒格安補選選上縣議員。2018年，車牧勒薩以·拉勒格安決定第三度挑戰三地門鄉長，對上歸曉惠、鍾富來，歸當時因司法案無法參選，車牧勒薩以·拉勒格安與鍾富來對決。車牧勒薩以·拉勒格安拿下2767票當選鄉長，做完一任。

2022年，車牧勒薩以·拉勒格安連任失利，由同村賽嘉村國小校長退休曾有欽當選。連任失利車牧勒薩以·拉勒格安，第五度挑戰鄉長大位。

車牧勒薩以·拉勒格安說，他最大的優勢是「行政即戰力」，從基層公務員歷練，「如果再回鄉公所，就是老師傅再上場，沒有磨合期，可以馬上建設、馬上服務。

2022連任失利無黨籍前鄉長車牧勒薩以·拉勒格安，表態捲土重來，這是他第五度參選三地門鄉長。圖／資料照
2022連任失利無黨籍前鄉長車牧勒薩以·拉勒格安，表態捲土重來，這是他第五度參選三地門鄉長。圖／資料照

2026九合一選舉 屏東縣選舉 鄉長

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