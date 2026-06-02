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川友會深坑成立氣氛熱絡 議員生日許願李四川高票當選

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會，現場湧入大批支持者到場力挺，包括立委羅明才、新北市議員黃心華、陳儀君、劉哲彰等人均出席站台，展現藍營團結氣勢。

2026九合一選舉

李四川致詞時表示，自己40多年來從基層公務員一路做起，始終一步一腳印累積經驗，希望能將過去在中央與地方服務的歷練，持續投入新北市政建設。他說，這段時間走訪地方，許多民眾都會提起過去參與推動的道路、橋梁、停車場等建設成果，讓他感受到人生最大的價值，就是能夠為地方解決問題、留下貢獻。

李四川也分享過去在高雄市政府服務時的經驗，提到曾有咖啡店員及計程車司機認出他後表達支持與感謝。他認為，市民期待其實很單純，就是平安上班、平安回家，而民眾的肯定也是他持續投入公共服務的重要動力。

現場氣氛相當熱絡，支持者不時高喊「李四川市長好」、「李四川凍蒜」等口號，並揮舞旗幟表達支持。李四川進場及致詞期間，台下掌聲與歡呼聲不斷，不少支持者也爭相拿出手機拍照留念。

活動結束後，李四川特地站在會場出口處，逐一與離場支持者握手致意，感謝鄉親到場支持，許多民眾也趁機上前寒暄、合影，展現高人氣與基層凝聚力。

值得一提的是，今天恰逢黃心華生日，李四川、羅明才等人一同為黃心華唱生日快樂歌，氣氛熱絡。黃心華許願表示，希望李四川能夠高票當選新北市長，也希望國民黨議員參選人都能順利當選、達成「全壘打」，更祝福所有家人及支持者平安健康。

李四川表示，深坑川友會是成立的第一個川友會，感謝所有支持者一路相挺。他說，「我謝謝所有對我支持的鄉親，今天是第一個川友會成立，接下來還是會有更多的川友會，我會繼續全力以赴。」並再次向支持者表達感謝之意。

國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會。記者張策／攝影

李四川 深坑 2026九合一選舉 藍營 新北 國民黨

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