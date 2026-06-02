北京看好鄭麗文戰2028？李四川：未來由2300萬人民決定

國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區川友會成立大會，針對外媒報導北京看好國民黨主席鄭麗文角逐2028年總統大選一事表示，相關內容屬匿名消息來源報導，他不便評論，但強調中華民國的前途應由2300萬人民透過民主方式決定。

美國「華爾街日報」近日報導指出，接近北京的消息人士透露，中方看好鄭麗文成為2028年總統大選人選之一，引發各界討論。

今天媒體詢問李四川，如何看待外媒報導北京看好鄭麗文參選2028總統。李四川則表示，「這一個匿名的報導，我沒有辦法去評論。」

不過，李四川也強調，中華民國未來的發展方向，「還是決定在2300萬人民，用民主方式來決定」。