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音樂碩士黃奎翰辭去礁溪鄉民代表 轉戰宜蘭市參選議員引爆11搶7

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉民代表黃奎翰辭職，投入宜蘭市縣議員選舉，引起不小震撼。他下午證實此事，屬於音樂人且文教形象的他經過思考，決定參選縣議員，擴大服務層面。圖／取自臉書
礁溪鄉民代表黃奎翰辭職，投入宜蘭市縣議員選舉，引起不小震撼。他下午證實此事，屬於音樂人且文教形象的他經過思考，決定參選縣議員，擴大服務層面。圖／取自臉書

宜蘭礁溪政壇今天傳出鄉民代表黃奎翰辭職，決定投入宜蘭市縣議員選舉，引起不小震撼。他下午證實此事，因為在宜蘭市念書求學長大，在文化藝術教育這方面比較擅長，具有從事鄉民代表服務經驗，這次經過思考決定參選縣議員，擴大服務層面。

2026九合一選舉

45歲黃奎翰是音樂人，日本昭和音樂大學管弦樂指揮碩士，形象清新，曾在幾所學校的音樂社團擔任指導老師，也在樂團擔任總監；2022年首次投入公職選舉就選上礁溪鄉民代表，勤跑深入基層，目前距離年底選舉只剩6個月，黃奎翰將全力拚選戰，近日就會掛起競選看板。

為了參選縣議員而辭去鄉民代表的例子，並不常見。黃奎翰認為，他接下來要花較多時間勤跑宜蘭市，所以不宜繼續領取礁溪鄉代的薪資，所以決定辭職；但他強調，如果鄉民有需要他服務的地方，他仍會持續接服務案件。

據了解，宜蘭市縣議員席次共有7席，是全縣席次最多的議員選舉區，競爭激烈，目前國民黨與民進黨各提名3席，無黨籍也有3人參選，民眾黨1人角逐，已經是10搶7，若再加上黃奎翰，共有11人競爭，不排除後續還有其他人加入戰局。

根據地方人士分析，黃奎翰屬於無黨籍，文教形象而且當過老師，比較有可能衝擊到同是老師出身的民進黨參選人游國連；但也有人認為，黃奎翰屬性溫和，也有可能藍綠白的選票都會有一些。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 礁溪 宜蘭 議員

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