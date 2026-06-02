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屏東三地門鄉長選舉藍5人登記廝殺搶提名 交通隊長謝志鴻出線

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣警局交通隊長謝志鴻將獲國民黨屏東縣黨部提名參選屏東縣三地門鄉長。圖／謝志鴻提供
屏東縣警局交通隊長謝志鴻將獲國民黨屏東縣黨部提名參選屏東縣三地門鄉長。圖／謝志鴻提供

屏東縣原鄉人口最多三地門鄉有7千多人，國民黨內部高達5人登記，藍營陷入整合僵局，國民黨屏東縣黨部昨天下午展開協調，最後決議採取「互推投票」產生提名人選，最後由縣警局交通隊長謝志鴻出線，獲得國民黨內提名。

2026九合一選舉

國民黨屏東縣黨部今發新聞稿指出，三地門鄉長提名作業在1日下午5時協調，5人登記參選包括現任鄉長曾有欽、前代表會主席陳忠雄、校護退休賴淑珍、前鄉長歸曉惠胞弟歸政平與縣警局幾通隊長謝志鴻參選。現任鄉長曾有欽因受到司法案件影響不參選。

黨部指出，昨提名作業由另四名有意參選者，秉持團結勝選、民主協商精神，決議採取「互推投票」方式產生提名人選，展現黨內和諧及團結一致的決心。互推作業由四名參選人共同參與，並邀集相關黨務幹部見證辦理。

投票結果為，謝志鴻獲4票支持、陳忠雄獲2票、賴淑珍獲得2票、歸政平獲得1票。依據協調共識及投票結果，由謝志鴻同志獲最高支持票數，將代表國民黨投入2026年三地門鄉長選舉。

謝志鴻說，感謝其他參選同志展現高度民主風範與團結精神，秉持服務鄉親、建設三地門的理念，整合黨內力量，凝聚地方共識，共同為三地門鄉的發展打拚。謝志鴻為縣警局交通隊長，通過黨內提名後，他將申請退休，全力投入選戰。

國民黨屏東縣黨部表示，提名過程公開、公平且圓滿順利，展現黨內民主協商機制與團結精神。未來全力輔選謝志鴻同志，結合各界力量，提出符合地方需求的政見與願景，爭取鄉親支持，開創三地門鄉更美好的未來。

屏東縣原鄉人口最多三地門鄉有7千多人，國民黨內部高達5人登記，藍營陷整合僵局，國民黨屏東縣黨部昨天下午展開協調，最後決議採取「互推投票」產生提名人選，最後由縣警局交通隊長謝志鴻（後排左一）出線，獲得國民黨內提名。圖／國民黨屏東縣黨部提供
屏東縣原鄉人口最多三地門鄉有7千多人，國民黨內部高達5人登記，藍營陷整合僵局，國民黨屏東縣黨部昨天下午展開協調，最後決議採取「互推投票」產生提名人選，最後由縣警局交通隊長謝志鴻（後排左一）出線，獲得國民黨內提名。圖／國民黨屏東縣黨部提供

2026九合一選舉 屏東縣選舉 鄉長 國民黨

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