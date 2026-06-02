屏東三地門鄉長選舉藍5人登記廝殺搶提名 交通隊長謝志鴻出線

屏東縣原鄉人口最多三地門鄉有7千多人，國民黨內部高達5人登記，藍營陷入整合僵局，國民黨屏東縣黨部昨天下午展開協調，最後決議採取「互推投票」產生提名人選，最後由縣警局交通隊長謝志鴻出線，獲得國民黨內提名。

國民黨屏東縣黨部今發新聞稿指出，三地門鄉長提名作業在1日下午5時協調，5人登記參選包括現任鄉長曾有欽、前代表會主席陳忠雄、校護退休賴淑珍、前鄉長歸曉惠胞弟歸政平與縣警局幾通隊長謝志鴻參選。現任鄉長曾有欽因受到司法案件影響不參選。

黨部指出，昨提名作業由另四名有意參選者，秉持團結勝選、民主協商精神，決議採取「互推投票」方式產生提名人選，展現黨內和諧及團結一致的決心。互推作業由四名參選人共同參與，並邀集相關黨務幹部見證辦理。

投票結果為，謝志鴻獲4票支持、陳忠雄獲2票、賴淑珍獲得2票、歸政平獲得1票。依據協調共識及投票結果，由謝志鴻同志獲最高支持票數，將代表國民黨投入2026年三地門鄉長選舉。

謝志鴻說，感謝其他參選同志展現高度民主風範與團結精神，秉持服務鄉親、建設三地門的理念，整合黨內力量，凝聚地方共識，共同為三地門鄉的發展打拚。謝志鴻為縣警局交通隊長，通過黨內提名後，他將申請退休，全力投入選戰。

國民黨屏東縣黨部表示，提名過程公開、公平且圓滿順利，展現黨內民主協商機制與團結精神。未來全力輔選謝志鴻同志，結合各界力量，提出符合地方需求的政見與願景，爭取鄉親支持，開創三地門鄉更美好的未來。